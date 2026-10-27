Семен Новиков посвети световната титла на баща си: Обещах му подарък и го направих

Семен Новиков посвети световната си титла по борба на своя баща, който преди два дни е навършил 60 години. Българският национал спечели златото в категория до 87 кг на класическия стил, след като победи иранеца Алиреза Мохмадипиани с 4:0 на финала в Астана.

Двамата се срещнаха и в битката за олимпийската титла в Париж през 2024 година, когато Новиков отново излезе победител.

„Чувствам се добре. Нямам толкова думи, с които да опиша чувството. Нямам търпение и да чуя химна след малко“, заяви шампионът пред БНТ непосредствено след успеха.

Въпреки радостта от първата си световна титла при мъжете Новиков беше самокритичен към представянето си. Той подчерта, че следващото предизвикателство ще бъде да се задържи на върха.

„Като резултат, разбира се, съм доволен от златния медал. Но като борба не съм доволен - трябва да работя още много. Да станеш световен шампион не е трудно. Трудно е да устоиш на върха“, каза той.

Борецът посочи олимпийската квота като следващата си голяма цел и изрази надежда напрежението в българската федерация да остане в миналото.

„Следващата година ще бъде много трудна. Надявам се трудностите във федерацията да останат в тази година. Догодина ще спечелим повече квоти за Олимпиадата“, добави Новиков.

Шампионът благодари на новото ръководство на федерацията за възможността да участва в Астана, както и на Гриша Ганчев, Данаил Ганчев и клубния си отбор ЦСКА. Той разкри, че подготовката му е преминала основно на лагери във Варна и Тетевен.

Най-личното му послание беше към семейството: „Посвещавам този медал на моя баща, който преди два дни стана на 60. Обещах му, че ще му подаря подарък, и го направих. Благодаря на всички българи, които продължават да вярват в нас.“