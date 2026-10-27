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Шефът на НСО призна за грешки при инцидента с Колтуклиева: Подал съм оставката си

Шефът на НСО призна за грешки при инцидента с Колтуклиева: Подал съм оставката си

Ген.-майор Емил Тонев потвърди, че е подал оставката си след инцидента с журналистката Соня Колтуклиева

Началникът на Националната служба за охрана (НСО) ген.-майор Емил Тонев потвърди, че е подал оставката си след инцидента с журналистката Соня Колтуклиева. Той призна, че е установил пропуски в действията на служителите на службата, като подчерта, че на всеки паднал гражданин трябва да бъде оказана помощ.

„Подал съм оставката си, след като ми беше поискана. Видях грешки на нашите служители. На паднал гражданин задължително трябва да се помогне“, заяви Тонев пред журналисти.

В НСО тече вътрешна проверка

Ръководителят на службата отказа да уточни какви конкретни нарушения е установил в поведението на охранителите, участвали в инцидента.

Той обясни, че в момента се извършва вътрешна проверка, а по случая има и съдебно производство.

„Тече проверка, а също и съдебно производство“, посочи ген.-майор Тонев.

По думите му проверката трябва да установи дали служителите са спазили всички правила и процедури при изпълнение на служебните си задължения.

Попитан дали случилото се е можело да бъде предотвратено, началникът на НСО отказа да прави предположения преди приключването на проверките.

„Ние не нареждаме на никого. Ние изпълняваме процедурите такива, каквито са“, коментира той.

„След като ми е поискана оставката, аз я подавам“

Ген.-майор Емил Тонев потвърди, че е депозирал оставката си, но не пожела да коментира дали искането за оттеглянето му е основателно.

„След като ми е поискана оставката, аз я подавам. Това е, което мога да кажа“, заяви той.

На въпрос дали би продължил да изпълнява задълженията си, ако процедурата по освобождаването му не бъде финализирана, Тонев отговори:

„Аз оставам да служа винаги.“

Той съобщи още, че е разговарял с премиера Румен Радев, като определи разговора като добър, без да разкрие подробности.

Как се стигна до скандала?

Инцидентът, предизвикал оставката на началника на НСО, стана на 22 октомври пред централата на партия „Прогресивна България“ в София.

След заседание на формацията журналистката Соня Колтуклиева се опитала да зададе въпроси на председателя на Народното събрание Михаела Доцова, която се качвала в служебния си автомобил.

Колтуклиева отворила вратата на колата, след което служител на НСО се намесил и я изблъскал.

Журналистката паднала на земята и получила травма на рамото. Тя била откарана във Военномедицинската академия, където лекарите установили фрактура.

Впоследствие Колтуклиева дала показания пред Военноокръжната прокуратура.

Повдигнаха обвинение на служител на НСО

След инцидента Военноокръжната прокуратура привлече като обвиняем служителя на НСО Мартин Варадинов за причиняване на телесна повреда на журналистката.

Държавното обвинение поиска постоянното му задържане под стража.

Случаят предизвика остри обществени и политически реакции.

Председателят на парламента Михаела Доцова изрази съжаление за случилото се и определи инцидента като недопустим.

Тя обясни, че се е стреснала при отварянето на автомобилната врата и не е видяла самия момент на сблъсъка между журналистката и охранителя.

Президентът поиска оставката на Тонев

След случилото се президентът Илияна Йотова поиска освобождаването на началника на НСО.

Държавният глава посочи, че вижда сериозни пропуски както в организацията на охраната на председателя на Народното събрание, така и в реакцията на служителите след падането на журналистката.

На 23 октомври стана ясно, че ген.-майор Емил Тонев е депозирал оставката си.

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