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Гардът от НСО, обвинен за падането на Соня Колтуклиева: Изпълних законосъобразно задълженията си

Гардът от НСО, обвинен за падането на Соня Колтуклиева: Изпълних законосъобразно задълженията си

Той и още двама от НСО са временно отстранени от длъжност

Смятам, че съм изпълнил законосъобразно моите функции като служител на Националната служба за охрана (НСО). Моля за по-лека мярка. Това каза пред съда служителят на НСО Мартин Варадинов, обвинен за нанесена средна телесна повреда на журналистката Соня Колтуклиева.

Адвокатът му Тервел Георгиев също поиска съдът да наложи по-лека мярка, докато полковник Георги Заев, заместник военноокръжен прокурор, заяви, че поддържа искането за постоянен арест.

Предстои съдът да се произнесе по-късно тази вечер за това дали и каква мярка за неотклонение ще наложи на Варадинов.

По време на заседанието се разбра, че Варадинов, негов колега, както и началникът на екипа за лична охрана на председателя на Народното събрание Михаела Доцова, са временно отстранени от длъжност.

БТА припомня, че снощи от НСО съобщиха, че службата ще проверява инцидента между свой служител, охраняващ председателя на Народното събрание Михаела Доцова, и журналистката Соня Колтуклиева. Доцова отиде във Военноокръжната прокуратура, за да разговаря лично с репортерката и изрази съжаление за случилото се. След два и половина часа престой в прокуратурата Колтуклиева каза, че е образувано досъдебно производство и охранителят е задържан.

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