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Полша и Великобритания укрепват военното си сътрудничество и подкрепят съюза със САЩ

Полша и Великобритания укрепват военното си сътрудничество и подкрепят съюза със САЩ
Снимка: AP/БТА

Варшава и Лондон подписаха тригодишен план за съвместни военни учения и развитие на отбранителните способности, а Полша ще работи за включването на Великобритания в европейския механизъм SAFE

Полша и Великобритания подкрепят укрепването на трансатлантическия съюз и смятат, че сътрудничеството със САЩ няма алтернатива. Това заяви полският министър на отбраната Владислав Кошиняк-Камиш на съвместна пресконференция с британския си колега Уес Стрийтинг, цитиран от Ройтерс.

Имаме сходни виждания за съюза със САЩ. Както Полша, така и Великобритания подкрепят укрепването на този съюз“, заяви Кошиняк-Камиш.

Той посочи, че двете страни подкрепят и развитието на европейските отбранителни способности и стратегическата автономия на Европа. Според полския министър обаче тези усилия не трябва да отслабват отношенията с Вашингтон.

Няма алтернатива на трансатлантическото сътрудничество. Всяко друго решение е просто по-лошо. Но трябва да укрепваме британските, полските и европейските способности в областта на производството, колективната отбрана и сътрудничеството“, подчерта той.

Изявлението идва на фона на подписването на тригодишен план за сътрудничество в областта на отбраната между Полша и Великобритания. Споразумението предвижда провеждането на съвместни военни учения и развитие на отбранителните способности на двете държави.

Кошиняк-Камиш заяви още, че Варшава ще работи за осигуряването на възможност Великобритания да се възползва от европейския механизъм за финансиране на отбраната SAFE.

Полският министър увери, че страната му ще се стреми да „сближи Великобритания с Европейския съюз“.

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