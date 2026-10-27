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Европейската комисия предлага нови правила за връщането на мигранти от ЕС

Европейската комисия предлага нови правила за връщането на мигранти от ЕС
Снимка: AP/БТА

Европейската комисия планира създаването на общоевропейски център за координация на връщането на мигранти без право на престой в ЕС и разширяване на правомощията на граничната служба

Европейската комисия предложи законодателни промени в дейността на европейската гранична служба "Фронтекс" (Frontex), които предвиждат създаването на общоевропейски център за координация на връщането на мигранти, пребиваващи незаконно на територията на Европейския съюз.

Предложението включва постепенно увеличаване на постоянния корпус на агенцията до 30 000 служители, сред които 17 000 граничари, които да могат да бъдат разполагани при извънредни ситуации. По данни на ЕК в момента службата разполага със 7000 служители, командировани от държавите членки.

Промените предвиждат разширяване на оперативните възможности на Frontex. Агенцията ще може да оказва подкрепа на държави извън ЕС, да наблюдава социалните мрежи и да установява събития, които могат да имат отношение към охраната на външните граници на Съюза.

В законодателното предложение е заложено и задължение за държавите членки да уведомяват за възникнала криза в срок до 24 часа от нейното начало и да отправят искане за съдействие, ако новите правила бъдат одобрени.

Европейската комисия предлага също цифровизиране на процедурите за връщане на мигранти без право на престой, както и подобряване на събирането и обмена на информация между компетентните органи.

Според ЕК незаконните преминавания на външните граници на ЕС са намалели с над 50% през последните две години, докато делът на върнатите мигранти се е увеличил до над 30%. Тези резултати са посочени от комисията като знак за напредък в управлението на миграцията.

В същото време Брюксел отчита, че общите външни граници на Съюза са изправени пред нарастващи предизвикателства заради промените в геополитическата обстановка и средата на сигурност.

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