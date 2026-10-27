Богомил Николов, "Активни потребители": Инфлацията в България е повсеместна
Според Николов трябва да има конкурентни пазари
Инфлацията в България е повсеместна. Можем да поддържаме да сме под средната инфлация в ЕС, това трябва да е наша цел. Това заяви Богомил Николов от "Активни потребители" пред БНТ.
Илюзорно е да твърдим, че ще замразим цените, каза още той.
Според него трябва да има конкурентни пазари.
"Силно се съмнявам, че в министерствата са взели сериозно препоръките на КЗК. Няма такива индикации. Ако тази програма се изпълни поне на 50%, ще се сложи много рязка спирачка на цените. Агресивната намеса на правителството бе фиксирането на надценките, това е непазарна мярка", отчете Николов.
Той отбеляза, че до ден днешен данните се публикуват с ден закъснение и призова търговците да им изпращат актуални данни, за да помагат на потребителите.
Всеки има какво да даде в този процес. Крайната цел трябва да отворен пазар с конкурентни цени, каза представителят на "Активни потребители".