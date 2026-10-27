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Най-важното от света на 27.10.26-та г.

Най-важното от света на 27.10.26-та г.
АР/БТА

ТАРАЛЕЖ обобщава най-интересното от международните отношения, което се е случило днес

Нетаняху призова израелците да гласуват и обвини представители на арабски партии в изборни нарушения

Израелският премиер Бенямин Нетаняху призова гражданите на страната да гласуват на днешните парламентарни избори, които се очертават като оспорвани, предаде Франс прес (АФП).

Вотът е първият в Израел след нападението на палестинската групировка „Хамас“ на 7 октомври 2023 г. Изборите се провеждат на фона на дълбоко разделение в израелското общество и се очаква да окажат решаващо влияние върху политическото бъдеще на Нетаняху, който е премиерът с най-дълъг стаж в историята на страната.

Ръководителите на Финландия и Норвегия разговаряха с Владимир Путин

Финландският президент Александър Стуб и норвежкият премиер Йонас Гар Стьоре проведоха днес телефонен разговор с руския президент Владимир Путин относно войната в Украйна. Това съобщиха от канцеларията на Стуб, цитирано по Ройтерс.

Лидерите на Западна Европа до голяма степен избягваха контакти с Путин, откакто Русия започна пълномащабната си инвазия през февруари 2022 г. „Дискусията беше открита и съдържателна. Ние сме съседни на Русия държави. Изходът от тази война ще има пряко въздействие върху нашата сигурност и върху по-широката европейска сигурност. Прекратяването на войната изисква директни дискусии“, се посочва в изявлението на Стуб.

Сърданович скъса с реториката на Вучич: Позорните му изявления от 90-те не са лицето на Сърбия

Победата на „Студентската листа“ на парламентарните избори в Сърбия може да отвори път към промяна в отношенията на Белград със съседните държави. Новото управление ще се стреми към регионално сътрудничество, зачитане на върховенството на закона и изпълнение на международните задължения на страната. Това заяви Илия Сърданович, водещ представител на студентското движение, в интервю за босненския портал „Кликс“.

В разговора той отправи остри критики към политическото наследство на Александър Вучич, коментира отношенията с Босна и Херцеговина и Република Сръбска и очерта позицията на бъдещото управление по чувствителни въпроси, свързани с войните в бивша Югославия.

ЕС одобри 4,7 млрд. евро за възстановяване на разходите за военна помощ за Украйна

Съветът на Европейския съюз прие пакет от осем решения, които позволяват отпускането на 4,7 млрд. евро за частично възстановяване на разходите на държавите членки за предоставена военна помощ на Украйна по линия на Европейския механизъм за мир (ЕМП), съобщиха от пресслужбата на Съвета на ЕС, цитирани от Укринформ.

Решенията са част от изпълнението на политическото споразумение, постигнато между държавите членки за мобилизиране на общо 6,6 млрд. евро в подкрепа на Украйна чрез механизма.

Европейската комисия предлага нови правила за връщането на мигранти от ЕС

Европейската комисия предложи законодателни промени в дейността на европейската гранична служба "Фронтекс" (Frontex), които предвиждат създаването на общоевропейски център за координация на връщането на мигранти, пребиваващи незаконно на територията на Европейския съюз.

Предложението включва постепенно увеличаване на постоянния корпус на агенцията до 30 000 служители, сред които 17 000 граничари, които да могат да бъдат разполагани при извънредни ситуации. По данни на ЕК в момента службата разполага със 7000 служители, командировани от държавите членки.

Студентските лидери отхвърлиха отстъпките на Макрон

Френските студентски лидери се зарекоха да продължат с протестите въпреки отстъпките на правителството в сферата на образованието, поддържайки натиска върху президента Еманюел Макрон, съобщава Ройтерс.

Отстъпките на изпълнителната власт включват ангажимент за ограничаване на размера на някои паралелки в гимназиите, 4 милиарда евро (4,5 милиарда долара) заеми за реновиране на училища и замяна до 2028 г. на системата за прием в университетите, която студентите смятат за социално несправедлива.

Студентската листа печели 52,17% от гласовете на изборите в Сърбия, Вучич остава втори с 39,17%

Сръбската Републиканска избирателна комисия (РИК) публикува първите официални предварителни резултати от предсрочните парламентарни избори в страната, проведени на 25 октомври. При обработени 97,56% от протоколите Студентската листа получава 52,17% от гласовете, докато коалицията "Единна Сърбия" на Сръбската прогресивна партия (СПП), свързвана с бившия президент Александър Вучич, събира 39,17%.

Според данните на сайта на РИК студентската формация е подкрепена от 2 267 615 избиратели, а листата на СПП получава 1 685 022 гласа.

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