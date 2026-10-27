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Ердоган и Макрон обсъдиха избора на нов генерален секретар на ООН и реформата на организацията

Ердоган и Макрон обсъдиха избора на нов генерален секретар на ООН и реформата на организацията
АР/БТА

Анкара настоява за промени в международната организация и ограничаващата роля на петте постоянни членки на Съвета за сигурност

Турският президент Реджеп Тайип Ердоган и френският държавен глава Еманюел Макрон са обсъдили в телефонен разговор избора на следващ генерален секретар на ООН и необходимите качества за заемането на поста, съобщиха от Дирекцията по комуникации към турското президентство.

Според съобщението Ердоган е подчертал, че бъдещият ръководител на организацията трябва да има необходимия опит и ясна визия, за да осъществи нужните реформи и да възстанови ролята на ООН като водещ център на многостранната дипломация.

Мандатът на настоящия генерален секретар Антонио Гутериш изтича на 31 декември 2026 г. За избора на негов наследник е необходимо кандидатът да получи подкрепата на Съвета за сигурност, без вето от нито една от петте постоянни членки — САЩ, Русия, Китай, Великобритания и Франция.

Ердоган отдавна настоява за промени в структурата на ООН. Той често използва лозунга „Светът е по-голям от пет“, с който критикува концентрацията на власт в ръцете на постоянните членки на Съвета за сигурност и призовава за реформа на системата.

По време на разговора двамата президенти са обсъдили и отношенията между Турция и Франция. Ердоган е поканил Макрон да участва в срещата на върха за климата COP31, която ще се проведе през ноември в Анталия.

От своя страна френският президент е поздравил турския си колега по повод националния празник на Турция на 29 октомври, когато страната отбелязва годишнината от провъзгласяването на републиката през 1923 г. от Мустафа Кемал Ататюрк.

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