САЩ убиха петима души при удар срещу плавателен съд, заподозрян в наркотрафик в Тихия океан

Американските въоръжени сили съобщиха, че петима души са загинали при атака срещу плавателен съд в източната част на Тихия океан, за който Вашингтон твърди, че е бил свързан с наркотрафик, предаде Франс прес (АФП).

По информация на Южното командване на САЩ, което отговаря за военните операции в Латинска Америка и Карибския регион, целта на удара е бил бързоходен плавателен съд, придвижващ се по маршрути, използвани за контрабанда на наркотици. Това се посочва в публикация на командването в социалната мрежа Екс.

От военното ведомство заявяват още, че разузнавателната информация е сочела активно участие на плавателния съд в наркотрафик. Към съобщението е публикуван видеозапис, на който се вижда как плавателният съд е унищожен при експлозия.

От септември 2025 г. САЩ провеждат операции в Тихия океан и Карибския басейн срещу плавателни съдове, за които американските власти твърдят, че превозват наркотици към страната, припомня АФП. По данни на агенцията при тези действия са загинали най-малко 235 души.

Администрацията на президента Доналд Тръмп обаче не е представила убедителни доказателства, че атакуваните плавателни съдове действително са участвали в трафик на наркотици.

Операциите предизвикват критики от страна на експерти и представители на ООН, които определят подобни действия като извънсъдебни екзекуции.