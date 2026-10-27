Новини
Търси
Подкаст
Свят

САЩ убиха петима души при удар срещу плавателен съд, заподозрян в наркотрафик в Тихия океан

САЩ убиха петима души при удар срещу плавателен съд, заподозрян в наркотрафик в Тихия океан
АР/БТА

Към съобщението е публикуван видеозапис, на който се вижда как плавателният съд е унищожен при експлозия

Американските въоръжени сили съобщиха, че петима души са загинали при атака срещу плавателен съд в източната част на Тихия океан, за който Вашингтон твърди, че е бил свързан с наркотрафик, предаде Франс прес (АФП).

По информация на Южното командване на САЩ, което отговаря за военните операции в Латинска Америка и Карибския регион, целта на удара е бил бързоходен плавателен съд, придвижващ се по маршрути, използвани за контрабанда на наркотици. Това се посочва в публикация на командването в социалната мрежа Екс.

От военното ведомство заявяват още, че разузнавателната информация е сочела активно участие на плавателния съд в наркотрафик. Към съобщението е публикуван видеозапис, на който се вижда как плавателният съд е унищожен при експлозия.

От септември 2025 г. САЩ провеждат операции в Тихия океан и Карибския басейн срещу плавателни съдове, за които американските власти твърдят, че превозват наркотици към страната, припомня АФП. По данни на агенцията при тези действия са загинали най-малко 235 души.

Администрацията на президента Доналд Тръмп обаче не е представила убедителни доказателства, че атакуваните плавателни съдове действително са участвали в трафик на наркотици.

Операциите предизвикват критики от страна на експерти и представители на ООН, които определят подобни действия като извънсъдебни екзекуции.

Още по темата

Тръмп ще признае резултатите от междинните избори в САЩ, ако вотът е честен

Тръмп ще признае резултатите от междинните избори в САЩ, ако вотът е честен

Тръмп постави под съмнение изборната победа на Лула, Болсонаро призна резултатите

Тръмп постави под съмнение изборната победа на Лула, Болсонаро призна резултатите

Мерц: Русия и САЩ не могат да разрешат войната в Украйна без Киев и Европа

Мерц: Русия и САЩ не могат да разрешат войната в Украйна без Киев и Европа

САЩ изпращат атомна подводница в Австралия като част от отбранителния пакт АУКУС

САЩ изпращат атомна подводница в Австралия като част от отбранителния пакт АУКУС

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Свят

Екзитполове в Израел: Блокът срещу Нетаняху води, но мнозинство остава неясно

Екзитполове в Израел: Блокът срещу Нетаняху води, но мнозинство остава неясно

Мелания Тръмп обяви разширяване на примирието между Украйна и Русия

Мелания Тръмп обяви разширяване на примирието между Украйна и Русия

След изборната загуба в Бразилия: Флавио Болсонаро замина за САЩ

След изборната загуба в Бразилия: Флавио Болсонаро замина за САЩ

Избирателната комисия в Израел отхвърли искането на Нетаняху за удължаване на изборния ден

Избирателната комисия в Израел отхвърли искането на Нетаняху за удължаване на изборния ден

Ердоган и Макрон обсъдиха избора на нов генерален секретар на ООН и реформата на организацията

Ердоган и Макрон обсъдиха избора на нов генерален секретар на ООН и реформата на организацията

Водещи

Четири дългогодишни проблема на Велико Търново чакат решение: Кметът ги представи пред Радев

Четири дългогодишни проблема на Велико Търново чакат решение: Кметът ги представи пред Радев

Забраняват ползването на питейната вода в Козлодуй заради установени високи количества на хром

Забраняват ползването на питейната вода в Козлодуй заради установени високи количества на хром

Най-важното от спорта на 27.10.2026 година

Най-важното от спорта на 27.10.2026 година

  • Преди 12 минути
Георги Господинов: Градовете са за четене, не само за ходене

Георги Господинов: Градовете са за четене, не само за ходене

  • Преди 15 минути
50 нови електробуса и 75 нови тролейбуса ще пристигнат в София следващата година

50 нови електробуса и 75 нови тролейбуса ще пристигнат в София следващата година

Екзитполове в Израел: Блокът срещу Нетаняху води, но мнозинство остава неясно

Екзитполове в Израел: Блокът срещу Нетаняху води, но мнозинство остава неясно

  • Преди 30 минути
Български учени имат принос за разкриването на молекулните механизми в организацията на ДНК в ядрото

Български учени имат принос за разкриването на молекулните механизми в организацията на ДНК в ядрото

Балкан допусна пета поредна загуба в Еврокъп след поражение от Манреса

Балкан допусна пета поредна загуба в Еврокъп след поражение от Манреса

  • Преди 33 минути
Румъния привика руския посланик заради предполагаем саботаж

Румъния привика руския посланик заради предполагаем саботаж

  • Преди 39 минути
ЦИК тегли жребий за обръщенията на Йотова и Гюров преди балотажа

ЦИК тегли жребий за обръщенията на Йотова и Гюров преди балотажа

  • Преди 42 минути
Сестрите Стоеви започнаха с убедителна победа в Саарбрюкен

Сестрите Стоеви започнаха с убедителна победа в Саарбрюкен

  • Преди 50 минути
Йотова срещу Гюров: Овчаров и Лозанов в остър спор за младите, ГЕРБ и Русия

Йотова срещу Гюров: Овчаров и Лозанов в остър спор за младите, ГЕРБ и Русия

  • Преди 55 минути
Веласкес: Не бяхме постоянни през целия мач

Веласкес: Не бяхме постоянни през целия мач

  • Преди 57 минути
Мелания Тръмп обяви разширяване на примирието между Украйна и Русия

Мелания Тръмп обяви разширяване на примирието между Украйна и Русия

  • Преди 1 час
ЗВЕЗДНИЯТ ХОРОСКОП НА АСТРЕА: Денят, в който различният отговор прекъсва стария сценарий

ЗВЕЗДНИЯТ ХОРОСКОП НА АСТРЕА: Денят, в който различният отговор прекъсва стария сценарий

  • Преди 1 час