"100 унгарски цигулки" пристигат в София с два концерта в НДК

Световноизвестният оркестър "100 унгарски цигулки" ще изнесе два концерта в Националния дворец на културата (НДК) на 30 октомври. Заради големия интерес към събитието музикантите ще се срещнат с българската публика два пъти – от 17:00 и 20:00 часа, съобщава bTV.

Три дни преди концертите изпълнителите отправиха специално видеообръщение към своите почитатели у нас.

"Нямаме търпение да бъдем там и да се запознаем с вас", заяви концертмайсторът Рикардо.

Оркестърът е известен с необичайния си начин на изпълнение – музикантите свирят без диригент и без партитури. За гостуването си в София те са подготвили специална програма, включваща както рядко изпълнявани произведения, така и нови творби.

Любопитен факт е, че сред музикантите има няколко поколения от едни и същи семейства, включително бащи и синове. Някои от инструментите се предават от поколение на поколение вече повече от век.

Най-младият член на оркестъра е на 19 години, а най-възрастният – легендарният цигулар Йожеф Лендваи Чочи, е на 83 години.

В състава участват и осем жени, като две от тях са водещи цигуларки, известни като примаши.

Предстоящите концерти ще дадат възможност на българската публика да се докосне до характерното звучене и виртуозните изпълнения на един от най-разпознаваемите унгарски оркестри.