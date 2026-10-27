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Музикално лято 2027 г: Брус Дикинсън отново идва в София

Музикално лято 2027 г: Брус Дикинсън отново идва в София
БТА

Концертът е на 28 юни

Легендарният вокалист на Iron Maiden Брус Дикинсън отново ще зарадва българските си почитатели. Музикантът ще изнесе концерт на 28 юни 2027 г. на сцената на Vidas Art Arena в София. Събитието е част от европейското му турне PsychoGod Tour 2027 и се организира по покана на Fest Team.

Един от най-емблематичните гласове в историята на хеви метъла се завръща у нас със солов проект, който ще съчетае нови композиции и песни от различни етапи на музикалната му кариера.

Нов албум и рядко изпълнявани песни

Концертът в София ще даде възможност на феновете да чуят на живо част от музиката от предстоящия студиен албум на Дикинсън, чието издаване е планирано за първата половина на 2027 г.

В програмата ще бъдат включени и по-рядко изпълнявани произведения от над 35-годишната му солова кариера.

След период, посветен основно на концертите с Iron Maiden, музикантът отново насочва усилията си към собственото си творчество.

През 2026 г. той работи върху новия си албум, който ще заеме централно място в предстоящото турне.

Кои музиканти ще излязат на сцената с Дикинсън?

За концерта в България Брус Дикинсън ще бъде придружен от групата, с която записва и новия си албум.

В състава влизат китаристите Крис Деклерк и Филип Наслунд, басистката Таня О'Калагън, клавиристът Джузепе Ямпиери, известен като Mistheria, и барабанистът Дейв Морено.

Самият Дикинсън подчертава значението на живото изпълнение и истинските музиканти в епохата на изкуствения интелект.

„Това, което правим, е истинско, а точно сега това е изключително важно. Истински барабанист, истински басист, истински китаристи – изкуственият интелект може само да копира, може само да се преструва. Той никога не може да бъде влюбен в музиката и не може да свири истински. А тази група? Тези музиканти наистина могат да свирят!“, заявява фронтменът на Iron Maiden.

От Iron Maiden до успешна солова кариера

Брус Дикинсън се присъединява към Iron Maiden през 1982 г. и се утвърждава като една от най-влиятелните личности в световната рок и метъл сцена.

Освен с мощния си глас и характерното сценично присъствие, той е известен и с разнообразните си интереси извън музиката.

Дикинсън е пилот, състезател по фехтовка, писател, предприемач и пивовар.

Соловата му кариера му позволява да експериментира с различни музикални стилове и да развива собствено звучене отвъд това на Iron Maiden.

Европейското турне започва през юни

PsychoGod Tour 2027 ще стартира на 14 юни в Белфаст, след което ще премине през редица европейски държави.

Сред обявените спирки са Ирландия, Италия, Швейцария, Хърватия и Сърбия.

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