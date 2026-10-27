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Мбапе нарече Мао Дзедун „диктатор“ и загуби милиони

Мбапе нарече Мао Дзедун „диктатор“ и загуби милиони
АП/БТА

Държавната медийна компания CCTV напълно преустанови излъчването на мачовете от испанската Ла Лига и всички срещи с участието на нападателя

Звездата на Реал Мадрид Килиан Мбапе се оказа в центъра на дипломатически и търговски скандал, който срива репутацията му в Азия и му коства договори за милиони. Негови изказвания по повод популярно в интернет меме, оприличаващо го на Мао Дзедун, предизвикаха светкавична и крайна реакция от страна на Пекин и местния бизнес. В коментар френският футболен национал казва, че най-смешното меме, което е виждал за себе си, е как лицето му е поставено върху "някакъв тип... мисля, че е китайски диктатор". 

Въпреки че френският нападател не е назовавал конкретни исторически личности, колаж с неговия лик, поставен редом до портрета на покойния китайски лидер, набра огромна популярност в социалните мрежи напоследък.

Последвалите коментари на футболиста обаче бяха сметнати за обидни. Китайското правителство реагира остро с официално предупреждение, че всякакви прояви, които накърняват чувствата на китайския народ, ще бъдат заклеймявани от всички слоеве на обществото. В Китай политическата цензура е изключително строга, а осмиването на фигури, свързани с Комунистическата партия, се преследва от закона като оскверняване на паметта на национални герои.

Последствията за Мбапе на китайския пазар бяха незабавни. Държавната медийна компания CCTV напълно преустанови излъчването на мачовете от испанската Ла Лига и всички срещи с участието на нападателя. Според местното издание The Paper забраната е влязла в сила в понеделник вечерта и включва пълно заличаване на рекламните клипове и видеоматериали с футболиста. Успоредно с това редица водещи китайски корпорации едностранно скъсаха договорите си с играча. Сред тях са гигантът за енергийни напитки Dongpeng Beverage Group, както и млечните компании Mengniu и Milkground.

От Dongpeng и техния бранд Bu Shui La публикуваха официални позиции в платформата Weibo, обявявайки незабавно прекратяване на отношенията си с Мбапе поради нулева толерантност към прояви, които нараняват националното достойнство. Останалите корпоративни партньори също потвърдиха края на рекламните си споразумения с французина, макар да спестиха конкретни детайли за повода в прессъобщенията си.

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