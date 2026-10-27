Ноа Уайли е най-сексапилният мъж на света за 2026 г.

Актьорът Ноа Уайли, познат на зрителите с ролята си на д-р Джон Картър в сериала „Спешно отделение“ и с участието си в медицинската драма „The Pitt“, беше избран за най-сексапилния мъж на света от списание People.

55-годишната звезда призна, че първоначално е помислил новината за шега, но съпругата му Сара го убедила, че заслужава признанието.

„Никога не съм си помислял, че това ще бъде чест, която ще ми бъде оказана“, сподели Уайли. По думите му съпругата му смята, че той е добър човек, съпруг и баща, а това са качества, които заслужават да бъдат показани пред света.

Актьорът прие новината с чувство за хумор, като призна, че очаква немалко закачки от приятелите и семейството си. Децата му също реагирали с изненада, а синът му дори предупредил, че новата титла може да направи живота му малко по-труден.

Уайли има дълга история с People. Още през 90-те години той се появява на корицата на списанието заедно с колегите си от „Спешно отделение“ Джордж Клуни, Ерик Ла Сал и Антъни Едуардс. Тогава именно Клуни получава престижното отличие.

От Мел Гибсън до Ноа Уайли

Традицията на People да избира най-сексапилния мъж на света започва през 1985 г., когато първият носител на титлата е актьорът Мел Гибсън. През годините отличието се превръща в едно от най-разпознаваемите в развлекателната индустрия, а сред носителите му са редица холивудски звезди.

Сред най-известните имена са Том Круз, Брад Пит, Джордж Клуни, Матю Макконъхи, Идрис Елба, Майкъл Б. Джордан и Крис Евънс. Джордж Клуни е един от малкото актьори, печелили титлата два пъти – през 1997 и 2006 г.

През 2024 г. отличието беше присъдено на Джон Красински, а през 2025 г. – на Джонатан Бейли, познат от сериалите „Бриджъртън“ и „Съучастникът“. Сега Уайли се присъединява към престижния списък, като признанието идва в период на изключителен професионален успех за него.

Медицинската драма „The Pitt“, в която той изпълнява главната роля, се превърна в нов важен етап в кариерата му и му донесе две поредни награди „Еми“ за най-добър актьор. Очаква се сериалът да се завърне с трети сезон през януари по HBO Max.

За Уайли обаче най-важната оценка остава тази на семейството му. А съдейки по реакцията на съпругата му Сара, новата титла е не само повод за гордост, но и още една причина за добро настроение у дома.