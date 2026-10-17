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Български град попадна сред 20-те най-добри места за дълголетие в Европа

Български град попадна сред 20-те най-добри места за дълголетие в Европа
БТА

Несебър заема 11-о място в международна класация, която оценява качеството на живот, възможностите за движение и социалната среда

Българският град Несебър попадна сред 20-те най-добри европейски дестинации за начин на живот, благоприятстващ дълголетието. Черноморският град заема 11-о място в класация на туристическата компания CV Villas, съобщава Euronews.

Проучването оценява европейските градове по няколко показателя, сред които възможностите за придвижване пеша, темпото на живот, продължителността на работната седмица и социалната среда. Отчитат се още броят на ресторантите с веган меню, кафенетата, църквите и винарните спрямо населението.

Начело на класацията е столицата на Малта - Валета, която се отличава с удобството за пешеходни разходки и разнообразните възможности за социални контакти.

Второто място заема гръцкият остров Паксос, където спокойният ритъм на живот и близките отношения между местните жители са сред основните предимства. Следват френският Сен Тропе, унгарският Егер и малтийският град Мдина.

Несебър се нарежда непосредствено след ирландския Дингъл, като впечатлява с възможностите за разходки, морската среда и условията за по-спокоен начин на живот. Освен популярна туристическа дестинация, градът привлича и хора, които избират да живеят там целогодишно.

В челната десетка попадат още Ибиса, Таормина, Лефкада и Будва.

Малта има най-много представители в цялата класация - четири дестинации, сред които Валета, Мдина, Сейнт Джулианс и остров Гозо.

Макар класацията да не измерва пряко продължителността на живота на жителите, тя откроява условия, които могат да допринесат за по-здравословно ежедневие - редовно движение, социални контакти и по-балансиран ритъм на живот.

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