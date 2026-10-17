Калчев: Българските пристанища остават достъпни въпреки военния риск в Черно море

Морските застраховки не са поскъпнали като цяло, въпреки разширяването на зоната с военен риск в Черно море. Това заяви председателят на Българската асоциация на корабопритежателите капитан Александър Калчев пред БНТ.

По думите му от 16 септември почти цялото Черно море е включено в зона с военен риск, определена от Joint War Committee. Изключение правят териториалните води на България, Румъния, Турция и Грузия.

Калчев обясни, че корабособствениците, които преминават през определената зона, могат да сключват допълнителна застраховка „Военен риск“. Според него разходите за подобно покритие в региона обикновено са между 1% и 2% от стойността на кораба и товара.

Тази застраховка не е задължителна, а за плавателните съдове, които се движат в териториалните води, съществува възможност да избегнат навлизането в рисковата зона.

Капитанът посочи, че това е особено приложимо за корабите, които пътуват до Варна и Констанца. Според него отклонението от обичайния маршрут би било сравнително малко.

Той коментира и опасенията на българските зърнопроизводители, че заради напрежението в Черно море може да възникнат затруднения при износа на продукцията им.

"За българските зърнопроизводители смятам, че няма абсолютно никакъв проблем“, заяви Калчев.

В същото време той призна, че част от превозвачите и товародателите започват да избягват Черно море заради опасенията от военни действия.

По думите му тенденцията се наблюдава още от началото на ударите по търговски кораби през 2024 г. и се засилва след разширяването на зоната с военен риск.

Калчев предупреди, че все повече по-стари кораби с по-ниски стандарти навлизат в региона, след като част от големите корабособственици и товародатели са започнали да ограничават дейността си там.

Според него това създава допълнителни проблеми, включително по отношение на условията на труд на моряците.

Председателят на асоциацията уточни, че екипажите имат право да откажат плаване през зона, определена като военна. В такъв случай корабособственикът трябва да организира смяната им преди навлизането в нея.

Ако моряците приемат да продължат плаването, договорите им могат да предвиждат допълнително възнаграждение за поетия риск.

Калчев заяви още, че не му е известен случай на ударен кораб, който е пътувал към или от българско, румънско, турско или грузинско пристанище. Той подчерта, че се проследяват внимателно маршрутите и крайните дестинации на атакуваните плавателни съдове.

Според него ударите по търговски кораби могат да бъдат свързани с опити за ограничаване на морските доставки, включително износа на руски петрол и украинско зърно, както и доставките към Украйна.

Калчев смята, че въпреки напрежението плаването до българските пристанища остава възможно, а използването на териториалните води позволява на корабособствениците да ограничат част от допълнителните разходи и рискове.