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Елеонора от "Фермата": Шокирана съм как Крис беше представен като жертва

Елеонора от "Фермата": Шокирана съм как Крис беше представен като жертва
Стопкадър

Участничката в риалити предаването заяви, че зрителите не са видели цялата история на отношенията им, и призова жените да не остават във връзки, в които се чувстват потиснати

Елеонора от "Фермата" коментира публично раздялата си с Крис и реакциите, които е получила след участието си в риалити предаването. Тя изрази разочарование от начина, по който отношенията им са били възприети от зрителите, и заяви, че не съжалява за поведението си.

Според Елеонора телевизионното представяне на случилото се е поставило прекалено голям акцент върху конфликтите и интригите, вместо върху ежедневието във фермата и положителните качества на участниците.

Тя смята, че по този начин публиката не е получила възможност да я опознае достатъчно добре, а Крис е бил възприет предимно като потърпевш от отношенията им.

Елеонора изразява недоумение защо зрителите са я определили като виновна за раздялата, без според нея да се интересуват от причините, довели до негативното ѝ отношение към бившия ѝ партньор.

Участничката твърди, че поведението на Крис е повлияло сериозно на чувствата ѝ към него. Тя обаче не представя в цитираната публикация конкретни подробности, които да позволяват независима оценка на отношенията им.

Особено разочарована Елеонора останала от негативните реакции на други жени. По думите ѝ вместо разбиране и подкрепа е срещнала множество критики.

Въпреки общественото неодобрение тя е категорична, че не съжалява за решенията си и би постъпила по същия начин.

Елеонора отправя и послание към жените да отстояват себе си и да не остават в отношения, които ги карат да се чувстват потиснати или да губят собствената си идентичност.

Тя призовава и родителите да обръщат внимание на отношението, което синовете им проявяват към жените, вместо автоматично да приемат тяхната гледна точка при конфликти.

След края на връзката си с Крис Елеонора заявява, че занапред ще поставя по-ясни граници в личните си отношения и няма да отлага раздяла, когато смята, че една връзка вече не е здравословна за нея.

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