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НАСА ще търси скрита пещера под повърхността на Луната

НАСА ще търси скрита пещера под повърхността на Луната

Учените смятат, че подземното образувание може да разкрие тайни за вулканичното минало на Луната и да осигури убежище за бъдещите астронавти

НАСА подкрепя нов научен проект за изследване на възможна огромна пещера под повърхността на Луната. Учените се надяват откритието да помогне за разгадаването на древната вулканична активност на естествения спътник на Земята и да открие нови възможности за бъдещи пилотирани мисии.

Проектът носи името GIMLI и се ръководи от Института за планетарни науки (PSI). Основната му цел е да установи дали под лунното образувание Marius Hills Pit се простира голям подземен тунел, формиран от потоци лава преди милиарди години.

За целта учените ще използват спускаем апарат и луноход, оборудвани с георадар, сеизмични сензори, гравиметър и камери. Инструментите ще позволят да се изследват подземните структури и да се установи дали съществува кухина под повърхността.

"Комбинирането на тези методи ще ни позволи да разберем много по-добре свойствата на подземните слоеве, включително да открием предполагаем лавов тунел", обяснява ръководителят на проекта Тан Пуциг.

Според изследователите подобни пещери могат да съхраняват следи от вулканични изригвания, които не са запазени на повърхността.

Откриването им би имало значение и за бъдещото човешко присъствие на Луната. Подземните кухини биха могли да осигурят естествена защита от космическата радиация и огромните температурни колебания.

В проекта участват още компанията Honeybee Robotics, която е част от Blue Origin, Норвежката космическа агенция и няколко американски и европейски научни институции.

Мисията ще бъде финансирана по програмата PRISM на НАСА, която осигурява научни инструменти за изследване на лунната повърхност.

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