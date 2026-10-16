Новини
Търси
Подкаст
Наука

Астрономи за първи път откриха зелена звезда

Астрономи за първи път откриха зелена звезда

Обектът, обозначен като WD J1330+6435, се намира на около 280 светлинни години от Земята в съзвездието Дракон

За първи път астрономи установиха бяло джудже с характерно жълто-зелено сияние. Необичайният цвят на звездния остатък се дължи на химични промени в атмосферата му след поглъщането на материал от разрушени планети, съобщи Ройтерс.

Обектът, обозначен като WD J1330+6435, се намира на около 280 светлинни години от Земята в съзвездието Дракон. Той е част от Млечния път и представлява остатъчното ядро на звезда, която е изчерпала ядреното си гориво и е изхвърлила външните си слоеве.

Как се появява необичайният цвят?

Обикновено цветът на звездите зависи от температурата им. По-хладните изглеждат оранжеви, Слънцето и подобните на него звезди са бели, а най-горещите имат синкав оттенък. При белите джуджета обаче химичният състав на атмосферата може да промени начина, по който светлината достига до наблюдателя.

Водещият автор на изследването, астрофизикът Марк Холандс от Университета в Уоруик във Великобритания, обяснява, че интересът към WD J1330+6435 възникнал заради наличието на материал от планети върху повърхността му. Той е обогатил външните слоеве на звездата с елементи като калций, литий и натрий.

При обичайни условия натрият поглъща светлина в определена част от оранжевия спектър. В изключително плътната атмосфера на бялото джудже обаче натриевите атоми постоянно взаимодействат с хелиевите атоми около тях. Това променя енергийните им нива и начина, по който поглъщат светлината.

Вместо да абсорбират светлина само в тесен оранжев диапазон, натриевите атоми поглъщат по-широка област, обхващаща жълти, оранжеви и част от червените дължини на вълните. Така остава светлина, която придава на звездата необичайния жълто-зелен вид.

Звезда с размерите на Земята и огромна плътност

Белите джуджета са изключително компактни обекти. Обикновено масата им е приблизително половината от тази на Слънцето, но размерите им са сравними с тези на Земята.

Съавторът на изследването Борис Гензике от Университета в Уоруик отбелязва, че белите джуджета могат да съдържат около 165 000 пъти повече маса от Земята. Поради огромната им плътност дори сравнително малко количество натрий може да промени значително спектъра на излъчваната светлина.

Гензике сравнява процеса със смесването на цветове върху палитра. Промяната или премахването на отделни цветови компоненти може да доведе до съвсем различен краен нюанс.

Открит е и необичаен розов звезден остатък

Изследователският екип анализира 151 бели джуджета, за да проучи как химичният състав на атмосферите им влияе върху цвета. Повечето от тях изглеждат бели, но учените откриват и други необичайни нюанси.

Сред тях е WD J1011+2845 – обект, който се намира на около 48 светлинни години от Земята в съзвездието Малък лъв. Той има сьомгово-розов оттенък, който според изследователите е свързан с въглерод, достигащ от дълбоките слоеве на звездата, а не с наличието на натрий.

Анализът показва определени зависимости между цвета и състава на звездните атмосфери. Богатите на въглерод бели джуджета обикновено изглеждат розови или лилави. При обекти, върху които са попаднали останки от разрушени планетни системи, се наблюдават по-жълтеникави нюанси. Белите джуджета с по-ниска температура и атмосфера от водород и хелий могат да изглеждат бледосини.

Как учените изследват цветовете на белите джуджета

За проучването са използвани спектрални наблюдения от проекта Sloan Digital Sky Survey (SDSS), извършени с телескоп в Ню Мексико, както и компютърни модели, разработени от самия екип.

Целта на изследването е да определи как белите джуджета биха изглеждали за човешкото око, като се вземат предвид особеностите на светлината, която излъчват.

Макар зелените звезди да присъстват често във фантастичните произведения, WD J1330+6435 е първият документиран реален пример за бяло джудже с подобен цвят. Според Холандс откритието показва, че действителните явления във Вселената понякога могат да бъдат също толкова необичайни, колкото и тези, представени в научната фантастика.

Още по темата

Астрономи откриват 84 мистериозни обекта в близки галактики

Астрономи откриват 84 мистериозни обекта в близки галактики

Учени възстановиха лицето на мъж, живял в Китай преди 8000 години

Учени възстановиха лицето на мъж, живял в Китай преди 8000 години

Кои са най-иновативните страни в света?

Кои са най-иновативните страни в света?

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Наука

Европейската космическа агенция показа нови изображения на Марс, разкриващи следи от древна лава и ветрова ерозия

Европейската космическа агенция показа нови изображения на Марс, разкриващи следи от древна лава и ветрова ерозия

Слънчеви панели на 10 метра под морето: учените откриха нова възможност

Слънчеви панели на 10 метра под морето: учените откриха нова възможност

Зукърбърг призна: Meta рискува до 200 млрд. долара в надпреварата за изкуствен интелект

Зукърбърг призна: Meta рискува до 200 млрд. долара в надпреварата за изкуствен интелект

Защо двете страни на Луната са толкова различни? Учените откриха нова следа в гравитацията на Земята

Защо двете страни на Луната са толкова различни? Учените откриха нова следа в гравитацията на Земята

Скелет на 7000 години озадачи германски археолози с необичайната си поза

Скелет на 7000 години озадачи германски археолози с необичайната си поза

Водещи

Евростат: Инфлацията в България достигна 5,6% през септември - втората най-висока в еврозоната

Евростат: Инфлацията в България достигна 5,6% през септември - втората най-висока в еврозоната

  • Преди 1 минута
Африка изпревари Европа по брой католици

Африка изпревари Европа по брой католици

  • Преди 6 минути
Хърватия постави осем условия пред Черна гора, ЕС не определи срок за приключване на преговорите

Хърватия постави осем условия пред Черна гора, ЕС не определи срок за приключване на преговорите

  • Преди 9 минути
Ново обвинение срещу Благомир Коцев за неизгодна сделка за над 23 000 лева

Ново обвинение срещу Благомир Коцев за неизгодна сделка за над 23 000 лева

Руски стратегически бомбардировачи прелетяха над Балтийско море

Руски стратегически бомбардировачи прелетяха над Балтийско море

  • Преди 15 минути
Шефът на Формула 2: Сезонът ще завърши в Близкия изток

Шефът на Формула 2: Сезонът ще завърши в Близкия изток

  • Преди 17 минути
3 кредитни институции подадоха оферти за предоставянето на инвестиционен заем на Столичната община

3 кредитни институции подадоха оферти за предоставянето на инвестиционен заем на Столичната община

Нападнаха и ограбиха 60-годишна жена, отнеха златото и парите ѝ

Нападнаха и ограбиха 60-годишна жена, отнеха златото и парите ѝ

Тръмп: Може да се наложи САЩ да ударят планината Пикакс в Иран

Тръмп: Може да се наложи САЩ да ударят планината Пикакс в Иран

  • Преди 27 минути
ООН предупреждава: Милиони украинци може отново да напуснат домовете си заради зимата

ООН предупреждава: Милиони украинци може отново да напуснат домовете си заради зимата

  • Преди 33 минути
19-годишен влезе в историята на Милан и италианския футбол

19-годишен влезе в историята на Милан и италианския футбол

  • Преди 34 минути
Петима свидетели разпитани по делото срещу бившия кмет на Варна Иван Портних

Петима свидетели разпитани по делото срещу бившия кмет на Варна Иван Портних

  • Преди 39 минути
Ивкова: Първите инжекционни противогрипни ваксини трябва да дойдат до края на месеца

Ивкова: Първите инжекционни противогрипни ваксини трябва да дойдат до края на месеца

Украйна: Черно море може да се превърне във втори Ормузки проток за световната продоволствена сигурност

Украйна: Черно море може да се превърне във втори Ормузки проток за световната продоволствена сигурност

  • Преди 45 минути
Окончателно: Таксата при бракуване на автомобил пада десет пъти

Окончателно: Таксата при бракуване на автомобил пада десет пъти