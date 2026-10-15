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Слънчеви панели на 10 метра под морето: учените откриха нова възможност

Слънчеви панели на 10 метра под морето: учените откриха нова възможност
pixabay

Разработката може да захранва подводно оборудване в продължение на години, без да разчита на батерии

Учени откриха нова възможност за добив на слънчева енергия на 10 метра под повърхността на Южнокитайско море. Миналата седмица изследователите съобщиха, че успешно са тествали слънчеви панели на дълбочина, смятана досега за неподходяща за подобна технология, съобщава Euronews.

Панелите са разработени така, че да улавят определени дължини на вълната на слънчевата светлина, способни да проникват през морската вода. Според учените технологията може в бъдеще да позволи на подводно оборудване да работи продължително време, без да се нуждае от батерии.

Резултатите от изследването са публикувани в научното списание Joule. Проучването надгражда предишни изследвания, при които слънчеви панели са били тествани на дълбочина до два метра.

Едно от основните предизвикателства пред производството на слънчева енергия под вода е, че интензитетът на слънчевата светлина намалява бързо с увеличаването на дълбочината. На 10 метра под повърхността водата вече е погълнала или разсеяла голяма част от слънчевата енергия. Някои дължини на светлинните вълни обаче проникват по-дълбоко от други.

Изследователите установили, че до тази дълбочина достига достатъчно синя и зелена светлина, за да може да се произвежда електричество. Затова екипът разработил слънчеви клетки, които използват максимално ефективно тази светлина. За целта учените заложили на перовскити - материали, които могат да заменят силиция, използван в повечето слънчеви панели. Едно от предимствата им е, че могат да бъдат настроени да поглъщат светлина с различни дължини на вълната.

При лабораторни изпитания, проведени в условия, имитиращи дълбочина от 10 метра, клетките са преобразували в електричество около 35% от достигащата до тях слънчева светлина. След тези резултати учените преминали към изпитания на по-големи панели в Южнокитайско море.

За два часа панели с площ от 115 квадратни сантиметра са генерирали 1416 миливатчаса на дълб

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