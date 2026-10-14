Черна дупка и сблъсък на галактични купове създадоха структура с формата на музикален ключ

Черна дупка и сблъсък на галактики създадоха космическа структура, наподобяваща музикален ключ

Астрономи откриха необичайна космическа структура, оформена от мощните струи на черна дупка и сблъсък между два галактични купа.

Вселената крие явления, които изглеждат почти невероятни. Едно от тях е необичайна космическа структура, наподобяваща музикалния символ сол ключ. Тя привлича вниманието на учените с формата си и с историята на своето образуване, свързана с една от най-мощните сили във Вселената — свръхмасивните черни дупки.

Според изследователите структурата се е формирала на два етапа. Първоначално черна дупка в центъра на галактика е изхвърлила мощни струи от заредени частици, които са създали огромни области от радиоизлъчваща материя. По-късно сблъсък между два галактични купа е притиснал тези области и вероятно е възстановил част от енергията на частиците.

Резултатът е впечатляваща структура, която разкрива как процеси, протичащи на различни етапи от космическата история, могат да се съчетаят и да създадат необичайни форми.

Черната дупка продължава да влияе на космоса

Макар черните дупки да са известни със способността си да поглъщат материя, те могат да оказват влияние върху огромни пространства и чрез мощните струи, изхвърляни от околностите им. Тези потоци от частици взаимодействат с околната среда и могат да оставят следи, които се запазват милиони години.

Сблъсъците между галактични купове също играят важна роля. При тях се освобождават огромни количества енергия, а горещият газ и ударните вълни променят структурата на материята в околното пространство.

За да изследват явлението, астрономите използват данни от рентгеновата обсерватория „Чандра“ на НАСА и радиотелескопи, които разкриват различни характеристики на космическия обект.

Какво разкрива откритието?

Изследването помага на учените да разберат по-добре как черните дупки взаимодействат с галактиките и как сблъсъците между галактични купове променят космическата среда. То показва също, че следите от активността на една черна дупка могат да бъдат преобразувани от събития, настъпили много по-късно.

Приликата с музикален ключ е само визуална, но необичайната форма прави структурата особено интересна за астрономите.

Откритието напомня, че дори най-отдалечените области на Вселената са в постоянно движение, а взаимодействията между черни дупки, галактики и космически газ могат да създават структури, които продължават да изненадват учените.