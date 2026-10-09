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НАСА публикува научни данни, събрани от екипажа на „Артемис II“ („Артемида II“) до Луната

НАСА публикува научни данни, събрани от екипажа на „Артемис II“ („Артемида II“) до Луната
Снимка: Pixabay

Пилотираната мисия на НАСА „Артемис II“ до спътника на Земята стартира успешно на 1 април 2026 г.

НАСА обяви, че публикува пълния набор от научни данни и изображения, събрани от екипажа на „Артемис II“ („Артемида II“) по време на пътуването му до Луната и обратно. Американската космическа агенция посочва на официалния си уебсайт, че предоставя данните „на разположение на световната научна общност и обществеността за по-нататъшно проучване“.

Повече от 800 гигабайта данни, някои от които не са публикувани досега, са качени в публичния архив за планетарните мисии на НАСА (Planetary Data System). Те съдържат над 11 000 изображения и видеоклипове на Луната с пълна резолюция, заснети с ръчните камери на екипажа и камерите на космическия кораб „Орион“ (Orion), 8,5 часа аудиозаписи на научните наблюдения на лунната повърхност и изображения с анотации от екипажа.

Това е първият от повече от половин век набор от данни за планетарни изследвания, събран предимно от хора, се посочва в съобщението. Тези данни допълват събираната в продължение на десетилетия информация от астронавтите на „Аполо“ и роботизираните изследователски апарати и задълбочават разбирането за земния спътник, докато НАСА се подготвя за дългосрочно изследване на лунната повърхност.

Наред с този масив от данни НАСА публикува „Предварителен доклад за лунните научни изследвания на мисията Артемис II“, „Доклад за научните операции на Луната по време на мисията Артемис II“ и „Ръководство за потребителя относно научните данни от мисията Артемис II“. Трите документа предоставят общ преглед на данните и дейностите, свързани с научните изследвания на Луната по време на експедицията, както и техническо резюме на начина, по който е бил разработен и изпълнен научният план.

Пилотираната мисия на НАСА „Артемис II“ до спътника на Земята стартира успешно на 1 април 2026 г. Капсулата „Орион“ и четиричленният ѝ екипаж се завърнаха на 11 април след близо десет дни в космоса, с което успешно приключи първото пътуване на хора до Луната от повече от половин век насам.

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