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Навръх 104 години от рождението на Джеки Вагенщайн представят документален филм за живота му

Навръх 104 години от рождението на Джеки Вагенщайн представят документален филм за живота му
Кадър от документалния филм "Петокнижие Анжелово", реж. Лъчезар Аврамов, сценарист Дими Стоянович Източник: "Синелибри"

"Петокнижие Анжелово" ще има своята премиера тази вечер в рамките на кинофестивала "Синелибри"

Документалният филм "Петокнижие Анжелово", посветен на живота и творчеството на големия български сценарист и писател Анжел Вагенщайн – Джеки, ще бъде представен тази вечер в рамките на кинофестивала "Синелибри". Премиерата съвпада със 104-ата годишнина от рождението му.

Режисьор на филма е Лъчезар Аврамов, а сценарист – Дими Стоянович. Продукцията поставя акцент върху необходимостта от задълбочен обществен разговор за миналото и неизговорените теми от българския преход.

"Искрено вярвам, че има дълбока и все по-належаща нужда в нашето общество от качествен и задълбочен разговор по всички теми, които останаха неизговорени по време на това нещо, което наричаме "преход"", споделя режисьорът.

"Разговор без крясъци и радикализъм, без излишни емоции и пристрастия. Вярвам, че този филм е малка стъпка в тази посока", допълва Аврамов.

Лъчезар Аврамов е режисьор и продуцент, завършил филмова и телевизионна режисура в НАТФИЗ "Кръстьо Сарафов". Дебютният му пълнометражен филм "Снимка с Юки" (2019) печели редица фестивални отличия у нас и в чужбина. Той е режисьор и на черната комедия "Жълт олеандър" (2022), както и на множество документални и телевизионни проекти.

Премиерата на "Петокнижие Анжелово" е част от програмата на "Синелибри" и отдава почит на една от значимите личности в българското кино и литература.

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