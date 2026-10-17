Навръх 104 години от рождението на Джеки Вагенщайн представят документален филм за живота му

Документалният филм "Петокнижие Анжелово", посветен на живота и творчеството на големия български сценарист и писател Анжел Вагенщайн – Джеки, ще бъде представен тази вечер в рамките на кинофестивала "Синелибри". Премиерата съвпада със 104-ата годишнина от рождението му.

Режисьор на филма е Лъчезар Аврамов, а сценарист – Дими Стоянович. Продукцията поставя акцент върху необходимостта от задълбочен обществен разговор за миналото и неизговорените теми от българския преход.

"Искрено вярвам, че има дълбока и все по-належаща нужда в нашето общество от качествен и задълбочен разговор по всички теми, които останаха неизговорени по време на това нещо, което наричаме "преход"", споделя режисьорът.

"Разговор без крясъци и радикализъм, без излишни емоции и пристрастия. Вярвам, че този филм е малка стъпка в тази посока", допълва Аврамов.

Лъчезар Аврамов е режисьор и продуцент, завършил филмова и телевизионна режисура в НАТФИЗ "Кръстьо Сарафов". Дебютният му пълнометражен филм "Снимка с Юки" (2019) печели редица фестивални отличия у нас и в чужбина. Той е режисьор и на черната комедия "Жълт олеандър" (2022), както и на множество документални и телевизионни проекти.

Премиерата на "Петокнижие Анжелово" е част от програмата на "Синелибри" и отдава почит на една от значимите личности в българското кино и литература.