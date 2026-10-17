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Чанта с лични карти и 15 липсващи пациенти: Нови разкрития за схемата в болница "Св. Георги"

Чанта с лични карти и 15 липсващи пациенти: Нови разкрития за схемата в болница "Св. Георги"
Pixabay

Наблюдаващият прокурор Димитър Пехливанов съобщи, че при полицейската акция са установени 15 празни легла и липсващи пациенти

Опит за изнасяне на чанта с лични карти на пациенти е установен при полицейската акция в Университетската многопрофилна болница "Св. Георги" в Пловдив, свързана с разследване за предполагаемо източване на Националната здравноосигурителна каса чрез фиктивни хоспитализации.

Това съобщи наблюдаващият прокурор от Окръжната прокуратура в Пловдив Димитър Пехливанов пред БНТ.

По думите му разследващите са установили 15 празни болнични легла и отсъствието на 15 пациенти, които според данните по разследването е трябвало да се намират в лечебното заведение.

Прокурорът обясни, че личните карти са били използвани като част от предполагаема схема за отчитане на фиктивни хоспитализации. По този начин, според разследващите, легловата база на отделението е изглеждала постоянно заета, въпреки че част от пациентите не са били там.

Разследването е насочено към клиниката по ревматология на УМБАЛ "Св. Георги", където според прокуратурата са извършвани фиктивни хоспитализации с цел неправомерно получаване на средства от НЗОК.

Случаят стана публично известен след мащабна полицейска акция в болницата, при която бяха задържани лекари.

За предполагаем организатор на схемата е сочена проф. Мариела Генева. По време на съдебно заседание тя е заявила, че фиктивните хоспитализации представляват проблем за цялата здравна система.

Разследването продължава, като предстои да бъдат изяснени механизмът на предполагаемата схема и отговорността на участниците в нея.

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