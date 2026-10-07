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Здравната каса проверява филиала си в Пловдив заради корупция в болница "Св. Георги"

Здравната каса проверява филиала си в Пловдив заради корупция в болница "Св. Георги"
Снимка: БТА

Демерджиев предупреди за акции, свързани с начина, по който се издават решения на ТЕЛК

Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) назначава проверка на дейността на Районна здравноосигурителна каса (РЗОК) – Пловдив във връзка с публично оповестените данни за нарушения в Университетската многопрофилна болица за активно лечение (УМБАЛ) „Св. Георги“ – Пловдив, съобщиха от пресцентъра на здравната каса.

Проверката е разпоредена от управителя на НЗОК предвид сериозността на изнесената информация и необходимостта от пълна яснота относно упражнявания от Здравната каса контрол. Резултатите ще бъдат публично оповестени.

Преди два дни след действия на МВР и прокуратурата към наказателна отговорност бяха привлечени шестима, а за срок до 72 часа са задържани трима души във връзка с проверката в болница "Св. Георги" - Пловдив. Извършени са 40 претърсвания и обиски на лица и адреси в Пловдив, Карлово и Кричим, като са задържани шестима лекари и четири медицински сестри. 

По-рано днес в Министерския съвет вътрешният министър Иван Демерджиев заяви, че съвсем скоро предстоят акции, свързани с начина, по който се издават решения на ТЕЛК. 

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