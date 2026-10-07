Д-р Мими Виткова: Държавата е абдикирала от контрола над болниците

Държавата е абдикирала изцяло от контрола върху дейността на лечебните заведения. Това заявви пред БНР бившият министър на здравеопазването д-р Мими Виткова във връзка с разследването в Пловдив за източване на средства от НЗОК чрез фиктивни хоспитализации.

"В Европа такова чудо няма - толкова много болници на глава от населението. И сега се чудим как да ги финансираме. Даже звучат оправдателни теории, че тъй като болниците няма как да се финансират по друг начин, освен да се търсят такива схеми, защото финансирането от Касата било недостатъчно. Един път източваме Здравната каса, втори път източваме джоба на пациента, защото доплащанията от пациента са най-високи в ЕС - около 40%. Всичко, което се случва, е чудовищно", коментира тя.