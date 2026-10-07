Новини
Търси
Подкаст
Политика

Д-р Мими Виткова: Държавата е абдикирала от контрола над болниците

Д-р Мими Виткова: Държавата е абдикирала от контрола над болниците
Снимка: БТА

Къде е държавата, къде е НЗОК, запита бившият здравен министър

Държавата е абдикирала изцяло от контрола върху дейността на лечебните заведения. Това заявви пред БНР бившият министър на здравеопазването д-р Мими Виткова във връзка с разследването в Пловдив за източване на средства от НЗОК чрез фиктивни хоспитализации.

"В Европа такова чудо няма - толкова много болници на глава от населението. И сега се чудим как да ги финансираме. Даже звучат оправдателни теории, че тъй като болниците няма как да се финансират по друг начин, освен да се търсят такива схеми, защото финансирането от Касата било недостатъчно. Един път източваме Здравната каса, втори път източваме джоба на пациента, защото доплащанията от пациента са най-високи в ЕС - около 40%. Всичко, което се случва, е чудовищно", коментира тя.

Бившият здравен министър зададе множество въпроси. "Къде е държавата, къде е НЗОК, къде е Министерството на здравеопазването, къде е Министерски надзор, за да се разбере какво се случва в здравната система, попита д-р Виткова и добави: "Защо трябва да се стига до това прокуратурата и икономическа полиция да разследват какво се случва в здравната система?", запита Виткова.

Според нея дори да се отстранят проблемите в системата, този начин на мислене на медицинските специалисти дълго ще господства и ще води до такива ситуации.

 

Още по темата

Д-р Стефан Константинов: Защо още ползваме недоразумението "клинична пътека"

Д-р Стефан Константинов: Защо още ползваме недоразумението "клинична пътека"

Демерджиев за болница "Св. Георги": Само фиктивното лечение на 15 пациенти струва 7500 евро на ден

Демерджиев за болница "Св. Георги": Само фиктивното лечение на 15 пациенти струва 7500 евро на ден

Цяла нощ е продължил разпитът на медици след акцията в болница „Св. Георги“ в Пловдив

Цяла нощ е продължил разпитът на медици след акцията в болница „Св. Георги“ в Пловдив

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Политика

Иван Демерджие: Над 161 млн. лв. през 2022 г. са анексите по договорите за мантинели

Иван Демерджие: Над 161 млн. лв. през 2022 г. са анексите по договорите за мантинели

МВнР ще привика Митрофанова, ако се докаже, че Русия стои зад ударите

МВнР ще привика Митрофанова, ако се докаже, че Русия стои зад ударите

Демерджиев за Пеевски: От Малта ни съобщиха, че той лично не е плащал полетите си

Демерджиев за Пеевски: От Малта ни съобщиха, че той лично не е плащал полетите си

Гюров покани Йотова на дебат без предварително подбрани въпроси (Видео)

Гюров покани Йотова на дебат без предварително подбрани въпроси (Видео)

ДПС поискаха да изслушат и министрите Иван Шишков и Гълъб Донев

ДПС поискаха да изслушат и министрите Иван Шишков и Гълъб Донев

Водещи

Франция към Великобритания: Върнете се в ЕС, когато пожелаете

Франция към Великобритания: Върнете се в ЕС, когато пожелаете

  • Преди 5 минути
ВАС реши: Намаляват заплатата на прокурорка от Благоевград заради десетки забавени дела

ВАС реши: Намаляват заплатата на прокурорка от Благоевград заради десетки забавени дела

Борисов: Предлагаме с 40 евроцента на литър да бъде намалена цената на горивата

Борисов: Предлагаме с 40 евроцента на литър да бъде намалена цената на горивата

  • Преди 8 минути
Български медицински специалисти ще могат да прегледат Ива Михайлова

Български медицински специалисти ще могат да прегледат Ива Михайлова

  • Преди 13 минути
Иван Демерджие: Над 161 млн. лв. през 2022 г. са анексите по договорите за мантинели

Иван Демерджие: Над 161 млн. лв. през 2022 г. са анексите по договорите за мантинели

До 15 кг дрога и четирима задържани: ГДНП с подробности за акцията

До 15 кг дрога и четирима задържани: ГДНП с подробности за акцията

  • Преди 17 минути
Симеон Дянков: Данък върху банковите свръхпечалби може да донесе над 1 млрд. евро в бюджета

Симеон Дянков: Данък върху банковите свръхпечалби може да донесе над 1 млрд. евро в бюджета

  • Преди 23 минути
Милошев: Паметникът Шипка е най-сложният за реконструкция в страната

Милошев: Паметникът Шипка е най-сложният за реконструкция в страната

Мъж е загинал при катастрофа Врачанско

Мъж е загинал при катастрофа Врачанско

МВнР ще привика Митрофанова, ако се докаже, че Русия стои зад ударите

МВнР ще привика Митрофанова, ако се докаже, че Русия стои зад ударите

  • Преди 40 минути
Откраднаха 4240 евро от кола в Софийско, разкриха извършителя

Откраднаха 4240 евро от кола в Софийско, разкриха извършителя

  • Преди 42 минути
Родители и учители с петиция срещу задължителния предмет "Добродетели и религии"

Родители и учители с петиция срещу задължителния предмет "Добродетели и религии"

  • Преди 52 минути
Акция в „Столипиново“: Събарят незаконни къщи, прибират дилъри на фентанил

Акция в „Столипиново“: Събарят незаконни къщи, прибират дилъри на фентанил

Демерджиев за Пеевски: От Малта ни съобщиха, че той лично не е плащал полетите си

Демерджиев за Пеевски: От Малта ни съобщиха, че той лично не е плащал полетите си

Бивш член на "Слънце на Водолей" проговори за испанския "гуру" край Калофер

Бивш член на "Слънце на Водолей" проговори за испанския "гуру" край Калофер