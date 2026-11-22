Лионел Меси се забърка в сериозна съдийска полемика след загубата на Интер Маями с 0:3 от Кълъмбъс Крю в първия мач от плейофите на МЛС. Треньорът на гостите Лоран Куртоа остана недоволен, че аржентинската суперзвезда не получи директен червен картон. Става въпрос за умишлено хвърляне на топката в лицето на съперников футболист.

Меси и Интер Маями на ръба на сензационно отпадане от плейофите в МЛС

Инцидентът се случи в добавеното време на първата част, когато Меси се опита да изпълни бързо странично хвърляне. Нападателят на Кълъмбъс Гонсало Тапия обаче застана пред него и попречи на подновяването на играта. В отговор капитанът на Интер Маями хвърли топката директно в лицето на чилиеца.

Съдията Алън Чапман прецени, че ситуацията заслужава жълти картони и за двамата футболисти. Решението предизвика сериозни дискусии, а според Куртоа аржентинецът е трябвало да получи директен червен картон.

„Всички знаят, че това беше повече от жълт картон“, заяви наставникът на Кълъмбъс след двубоя. Той определи случилото се като тъжна ситуация, коментирайки и възможността МЛС да разгледа допълнително инцидента.

Междувременно съдийската бригада защити решението си. Според обяснението на арбитъра Алън Чапман силата на хвърлянето е била пренебрежимо малка и действието не е достигнало прага за проява на насилствено поведение, което да заслужава директно изгонване.

Тежкото поражение постави Интер Маями в изключително сложна ситуация. Действащият шампион на МЛС трябва да спечели гостуването си на Кълъмбъс на 27 ноември, за да изравни серията и да запази шансовете си за защита на титлата.

Инцидентът може да видите в линка тук.