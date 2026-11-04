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Фланелката на Левандовски се продава по-добре от тази на Меси в МЛС

Фланелката на Левандовски се продава по-добре от тази на Меси в МЛС
БТА

Аржентинецът все още води в общата класация за 2026 година

Роберт Левандовски успя да постигне нещо, което изглеждаше почти немислимо в американската Мейджър Лийг Сокър (МЛС). Фланелката на полския голмайстор се превърна в най-продаваната в първенството след пристигането му в Чикаго Файър през юни, изпреварвайки дори тази на голямата звезда на Интер Маями Лионел Меси.

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Бившият нападател на Барселона и Байерн Мюнхен направи впечатляващ комерсиален удар с трансфера си в САЩ. Интересът към него се оказа толкова голям, че от момента на пристигането му в Чикаго никой друг футболист в MLS не може да се похвали с по-високи продажби на екипи.

Любопитното е, че в общата класация за 2026 година Левандовски все още отстъпва на Меси. Аржентинецът оглавява подреждането за четвърта поредна година, докато полякът заема четвъртата позиция. Между тях се нареждат Сон Хюн-мин от Лос Анджелис ФК и Томас Мюлер от Ванкувър Уайткепс.

Петицата се допълва от друга голяма европейска звезда - Антоан Гризман, който защитава цветовете на Орландо Сити.

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