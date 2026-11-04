Атанас Пеканов: България започва процедура за следващия европейски бюджет - 2028 – 2034 г.

България започва официалната процедура за програмиране и планиране на средствата от следващия европейски бюджет за периода 2028–2034 г., като ориентировъчният им размер е между 15 млрд. и 20 млрд. евро. Това съобщи заместник министър-председателят Атанас Пеканов в Министерския съвет. Пеканов уточни, че сумата все още не е окончателно определена, тъй като преговорите за общия размер на бъдещия европейски бюджет продължават.

По думите на вицепремиера България, както и останалите държави членки, трябва да изготви единен национален и регионален план за партньорство, който да включва инвестиции и реформи по подобие на Плана за възстановяване и устойчивост. Сред приоритетите Пеканов посочи по-висок икономически растеж, социално сближаване, образование на световно ниво, достъпно здравеопазване в цялата страна, инфраструктурни и енергийни проекти, транспорт и свързаност.

През следващата седмица ще се състои първа официална среща с всички министерства, на която ще бъдат представени текущите насоки на Европейската комисия за организиране на процеса. В следващите две седмици Пеканов ще покани за разговори и Националното сдружение на общините в Република България, синдикатите и работодателските организации.

Предстоят месеци на дискусии, за да бъде подготвен план, който отговаря на националните нужди, приоритетите на правителството и потребностите на обществото, каза вицепремиерът. Намерението е първа версия да бъде представена през пролетта, като успоредно ще се водят разговори с Европейската комисия за предлаганите инвестиции и реформи, каза Пеканов.

„Пари срещу реформи“ е подходът, който вече заляга за всички европейски средства и който подкрепяме, заяви Пеканов. Той подчерта, че реформите трябва да бъдат реалистични, изпълними в периода 2028–2034 г. и съобразени с националните приоритети и специфичните за страната препоръки на Европейската комисия.

Пеканов не се ангажира със срок за окончателното изготвяне на плана, тъй като той зависи и от приключването на преговорите между държавите членки за европейския бюджет. По думите на вицепремиера България настоява да бъде постигнато съгласие за общия му размер още тази година, но остава под въпрос дали това ще се случи.

В отговор на въпрос за бюджета за 2027 г. вицепремиерът каза, че през последните седмици са водени интензивни разговори с Европейската комисия. Бюджетът ще бъде представен в петък, когато ще бъдат обявени окончателните му параметри, каза Пеканов.

Според него натрупването на социални разходи и увеличенията на заплатите в публичния сектор през последните шест години, без осигурено финансиране за тях, са довели до структурни проблеми, които не могат да бъдат решени за една година. Пеканов се позова на публикация в медиите, в която това натрупване е описано като „снежна топка“, и посочи, че приходите от данъци остават на ниво около 30% от брутния вътрешен продукт.

Правят се всички възможни усилия дефицитът да бъде намален, като същевременно се запазват доходната политика и подкрепата за хората в нужда, децата и семействата, заяви вицепремиерът. По думите му се търсят възможности за оптимизиране на разходите в институциите и министерствата и за съкращаването им там, където са били прекомерни.

В началото на седмицата Сметната палата публикува три одитни доклада за управлението на Министерството на финансите, Агенция "Пътна инфраструктура" и Държавното обществено осигуряване от началото 2020 г. до края на месец май 2026 година. Според Пеканов оповестените одити на Сметната палата са показали завишени разходи през последните години и поемане на нови задължения, без да е осигурено финансиране за тях.