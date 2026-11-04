Новини
Търси
Подкаст
Общество

Пробите показват: Няма замърсяване на Черно море след инцидентите с кораби

Пробите показват: Няма замърсяване на Черно море след инцидентите с кораби

Установено е леко превишение на нитратния азот край Бяла, което не се свързвало с корабните инциденти

Не е установено замърсяване на морската вода вследствие на инцидентите с кораби в Черно море. Това показват резултатите от изследванията на проби, взети по българското крайбрежие, съобщиха от Басейнова дирекция „Черноморски район“ във Варна.

Пробите са взети на 23 октомври край Калиакра и Бяла. При проверките на място експертите не са открили видими следи от замърсяване.

Лабораторните анализи показват леко превишение на допустимата концентрация на нитратен азот в района на Бяла, което според специалистите не може да бъде свързано с корабните инциденти. Останалите изследвани показатели са в норма.

Резултатите от пробите за тритий, взети на 9 и 14 октомври край Бяла, Калиакра и Созопол, също не показват отклонения, като отчетените стойности са под границата на откриване.

Очакват се резултатите от допълнителни проби, взети край Созопол, Ропотамо, Царево, Дуранкулак и Шабла, както и от повторни изследвания край Калиакра и Бяла.

За 5 ноември е планирано ново пробовземане от пет пункта по Черноморското крайбрежие.

Още по темата

Корабът „Челси 3“, плаващ под малтийски флаг, е ударен на около 15 морски мили от Бяла

Корабът „Челси 3“, плаващ под малтийски флаг, е ударен на около 15 морски мили от Бяла

Изследват дрейфащия кораб CHELSEA 3, ударен край гр. Бяла в Черно море

Изследват дрейфащия кораб CHELSEA 3, ударен край гр. Бяла в Черно море

Военната прокуратура започна разследване за атаката срещу кораба край Калиакра

Военната прокуратура започна разследване за атаката срещу кораба край Калиакра

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Общество

Свлачища и срутища затрудняват движението по пътищата в Смолянско след обилните валежи

Свлачища и срутища затрудняват движението по пътищата в Смолянско след обилните валежи

Два общински имота срещу един частен: Планът на Терзиев за спасяване на "Слънчева алея"

Два общински имота срещу един частен: Планът на Терзиев за спасяване на "Слънчева алея"

Прокуратурата иска по-тежки присъди за мъжа и жената, измъчвали и убивали животни в Свищов

Прокуратурата иска по-тежки присъди за мъжа и жената, измъчвали и убивали животни в Свищов

Тировете през Петрохан предизвикаха недоволство: Съветници предупреждават за риск от инциденти

Тировете през Петрохан предизвикаха недоволство: Съветници предупреждават за риск от инциденти

Българският полярен кораб отплава към Антарктида, ще издирва потънали кораби край остров Ливингстън

Българският полярен кораб отплава към Антарктида, ще издирва потънали кораби край остров Ливингстън

Водещи

След отричането на Радев: Мирчев показа документ за прехвърляне на пенсионни вноски към НОИ

След отричането на Радев: Мирчев показа документ за прехвърляне на пенсионни вноски към НОИ

  • Току-що
Зеленски награди Мелания Тръмп с орден

Зеленски награди Мелания Тръмп с орден

  • Преди 5 минути
Свлачища и срутища затрудняват движението по пътищата в Смолянско след обилните валежи

Свлачища и срутища затрудняват движението по пътищата в Смолянско след обилните валежи

  • Преди 8 минути
Моджтаба Хаменей: Враждебността на САЩ към Иран няма да се промени след изборите

Моджтаба Хаменей: Враждебността на САЩ към Иран няма да се промени след изборите

  • Преди 17 минути
Два общински имота срещу един частен: Планът на Терзиев за спасяване на "Слънчева алея"

Два общински имота срещу един частен: Планът на Терзиев за спасяване на "Слънчева алея"

„Евростат“: България е сред първенците по поскъпване на електроенергията за бизнеса в ЕС

„Евростат“: България е сред първенците по поскъпване на електроенергията за бизнеса в ЕС

  • Преди 26 минути
Прокуратурата иска по-тежки присъди за мъжа и жената, измъчвали и убивали животни в Свищов

Прокуратурата иска по-тежки присъди за мъжа и жената, измъчвали и убивали животни в Свищов

  • Преди 28 минути
Китай планира да изпрати астронавти на Луната преди 2030 г. и ускорява надпреварата с НАСА

Китай планира да изпрати астронавти на Луната преди 2030 г. и ускорява надпреварата с НАСА

  • Преди 32 минути
Северна Корея изстреля няколко ракети към Японско море

Северна Корея изстреля няколко ракети към Японско море

  • Преди 36 минути
Усмирителната риза на Тръмп не е добра новина за Европа

Усмирителната риза на Тръмп не е добра новина за Европа

  • Преди 37 минути
Гаел Монфис се сбогува с тениса в родния Париж

Гаел Монфис се сбогува с тениса в родния Париж

  • Преди 38 минути
Тировете през Петрохан предизвикаха недоволство: Съветници предупреждават за риск от инциденти

Тировете през Петрохан предизвикаха недоволство: Съветници предупреждават за риск от инциденти

  • Преди 39 минути
Работещи в МБАЛ – Хасково подкрепят директора си д-р Георги Гелов с протест

Работещи в МБАЛ – Хасково подкрепят директора си д-р Георги Гелов с протест

Демократите си осигуряват мнозинство сред губернаторите в САЩ за първи път от 15 години

Демократите си осигуряват мнозинство сред губернаторите в САЩ за първи път от 15 години

  • Преди 52 минути
Фланелката на Левандовски се продава по-добре от тази на Меси в МЛС

Фланелката на Левандовски се продава по-добре от тази на Меси в МЛС

  • Преди 53 минути