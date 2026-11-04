Пробите показват: Няма замърсяване на Черно море след инцидентите с кораби

Не е установено замърсяване на морската вода вследствие на инцидентите с кораби в Черно море. Това показват резултатите от изследванията на проби, взети по българското крайбрежие, съобщиха от Басейнова дирекция „Черноморски район“ във Варна.

Пробите са взети на 23 октомври край Калиакра и Бяла. При проверките на място експертите не са открили видими следи от замърсяване.

Лабораторните анализи показват леко превишение на допустимата концентрация на нитратен азот в района на Бяла, което според специалистите не може да бъде свързано с корабните инциденти. Останалите изследвани показатели са в норма.

Резултатите от пробите за тритий, взети на 9 и 14 октомври край Бяла, Калиакра и Созопол, също не показват отклонения, като отчетените стойности са под границата на откриване.

Очакват се резултатите от допълнителни проби, взети край Созопол, Ропотамо, Царево, Дуранкулак и Шабла, както и от повторни изследвания край Калиакра и Бяла.

За 5 ноември е планирано ново пробовземане от пет пункта по Черноморското крайбрежие.