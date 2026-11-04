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Румъния вдигна два F-16 заради засечена въздушна цел край границата с Украйна

Румъния вдигна два F-16 заради засечена въздушна цел край границата с Украйна
Снимка: AP/БТА

Жителите на северната част на окръг Тулча получиха предупреждение за възможно навлизане на дронове, но нарушение на румънското въздушно пространство не е регистрирано

Два изтребителя F-16 бяха вдигнати по тревога от 86-а авиобаза "Борча" в Румъния, след като радарите на Министерството на националната отбрана засекоха въздушна цел северно от украинския град Вилково, в близост до румънската граница. Самолетите изпълнявали задачи по охрана на въздушното пространство, съобщи румънското министерство на отбраната на официалната си интернет страница.

Не са установени навлизания във въздушното пространство на Румъния.

Въпреки това в 10:57 ч. местно време, което съвпада с българското, жителите на северната част на окръг Тулча са получили предупредително съобщение чрез системата Ro-Alert. В него се предупреждава за възможно навлизане на дронове, а хората са посъветвани да потърсят укритие.

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