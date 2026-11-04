Срещата на върха на НАТО през 2027 г. ще се проведе в Албания
Това беше потвърдено след разговор между албанския премиер Еди Рама и генералния секретар на Алианса Марк Рюте
Албанската столица Тирана ще бъде домакин на следващата среща на върха на НАТО през 2027 г. Това беше потвърдено след разговор между албанския премиер Еди Рама и генералния секретар на Алианса Марк Рюте, проведен снощи в Брюксел, съобщават Албанското радио и телевизия и информационният портал “Шчиптаря”.
Решението идва на фона на съмнения около домакинството на Албания, след като през юли агенция Ройтерс съобщи, че плановете за среща на върха в Тирана са поставени под въпрос. Причината са били възражения от администрацията на американския президент Доналд Тръмп и недоволство сред някои съюзници заради сравнително ниските разходи на Албания за отбрана.
Албанското правителство определя предстоящия форум като важно събитие не само за страната, но и за Европа. Срещата ще се проведе в период на засилена международна несигурност и усложнена геополитическа обстановка.
По време на разговорите си в Брюксел Рама и Рюте са обсъдили актуалните предизвикателства пред евроатлантическата сигурност, укрепването на стратегическото сътрудничество и приноса на Албания към общите отбранителни цели на НАТО, съобщава Албанското радио и телевизия.
Специално внимание е било отделено на координацията между съюзниците срещу хибридните заплахи. Сред тях са кибератаките, разпространението на дезинформация, чуждестранната намеса и защитата на критичната инфраструктура. Според албанското правителство тези предизвикателства изискват все по-тясно сътрудничество между държавите членки.
Коридор 8 и новото пристанище Порто Романо
Сред стратегическите теми на срещата е било и развитието на Коридор 8 – транспортна връзка между Адриатическо и Черно море, която има значение за военната мобилност, оперативната готовност и сигурността на югоизточния фланг на Алианса.
Рама и Рюте са обсъдили и проекта за пристанищен комплекс Порто Романо край Дуръс. Предвижда се съоръжението да разполага както с търговска, така и с военна инфраструктура, която да подпомага логистичните и стратегическите потребности на НАТО.
Албания е член на Северноатлантическия алианс от 2009 г. През март 2024 г. в град Кучова, в южната част на страната, беше открита тактическа авиобаза на НАТО. Тя се използва за национални и съюзнически операции със стратегическо значение за Западните Балкани.