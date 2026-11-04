Срещата на върха на НАТО през 2027 г. ще се проведе в Албания

Албанската столица Тирана ще бъде домакин на следващата среща на върха на НАТО през 2027 г. Това беше потвърдено след разговор между албанския премиер Еди Рама и генералния секретар на Алианса Марк Рюте, проведен снощи в Брюксел, съобщават Албанското радио и телевизия и информационният портал “Шчиптаря”.

Решението идва на фона на съмнения около домакинството на Албания, след като през юли агенция Ройтерс съобщи, че плановете за среща на върха в Тирана са поставени под въпрос. Причината са били възражения от администрацията на американския президент Доналд Тръмп и недоволство сред някои съюзници заради сравнително ниските разходи на Албания за отбрана.

Албанското правителство определя предстоящия форум като важно събитие не само за страната, но и за Европа. Срещата ще се проведе в период на засилена международна несигурност и усложнена геополитическа обстановка.

По време на разговорите си в Брюксел Рама и Рюте са обсъдили актуалните предизвикателства пред евроатлантическата сигурност, укрепването на стратегическото сътрудничество и приноса на Албания към общите отбранителни цели на НАТО, съобщава Албанското радио и телевизия.

Специално внимание е било отделено на координацията между съюзниците срещу хибридните заплахи. Сред тях са кибератаките, разпространението на дезинформация, чуждестранната намеса и защитата на критичната инфраструктура. Според албанското правителство тези предизвикателства изискват все по-тясно сътрудничество между държавите членки.

Коридор 8 и новото пристанище Порто Романо

Сред стратегическите теми на срещата е било и развитието на Коридор 8 – транспортна връзка между Адриатическо и Черно море, която има значение за военната мобилност, оперативната готовност и сигурността на югоизточния фланг на Алианса.

Рама и Рюте са обсъдили и проекта за пристанищен комплекс Порто Романо край Дуръс. Предвижда се съоръжението да разполага както с търговска, така и с военна инфраструктура, която да подпомага логистичните и стратегическите потребности на НАТО.

Албания е член на Северноатлантическия алианс от 2009 г. През март 2024 г. в град Кучова, в южната част на страната, беше открита тактическа авиобаза на НАТО. Тя се използва за национални и съюзнически операции със стратегическо значение за Западните Балкани.