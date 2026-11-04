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РЗИ предупреди: Водата в две български села не става за пиене и готвене

РЗИ предупреди: Водата в две български села не става за пиене и готвене

Заради повишена мътност жителите на Бяла паланка и Жълт бряг трябва временно да използват водата само за битови нужди

Водата в две села в община Твърдица временно не трябва да се използва за пиене и приготвяне на храна.Причината е повишена мътност вследствие на неблагоприятните метеорологични условия, съобщават от Регионалната здравна инспекция (РЗИ) в Сливен.

Предупреждението се отнася за селата Бяла паланка и Жълт бряг, където водата, подавана от "ВиК-Сливен" ООД, не отговаря на изискванията за прозрачност.

От здравната инспекция указват на жителите да не използват водата от водопроводната мрежа за пиене и готвене, а единствено за битови нужди.

Ограничението е въведено като предпазна мярка заради влошените показатели на водата. В съобщението не се посочва установено химическо или микробиологично замърсяване, нито се уточнява кога се очаква качеството ѝ да бъде възстановено.

От РЗИ - Сливен ще публикуват информация за всяка промяна в качеството на питейната вода на официалния си сайт. До ново съобщение жителите на засегнатите населени места трябва да се съобразяват с дадените указания.

Това не е първото предупреждение за проблеми с питейната вода в областта през последните седмици. В края на октомври РЗИ съобщи за влошено качество на водата в град Котел и още три села в общината.

Новото предупреждение за Бяла паланка и Жълт бряг идва на фона на неблагоприятните метеорологични условия, които според здравната инспекция са довели до повишената мътност.

От РЗИ призовават гражданите да следят официалните съобщения за състоянието на водата и да спазват временните ограничения, докато не бъде обявена промяна в качеството ѝ.

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