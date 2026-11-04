Убийството на Кнопа влиза в съда: Решават дали обвиняемият остава в ареста

Софийският районен съд разглежда искането за постоянно задържане под стража на 43-годишния Йордан Атанасов, обвинен за смъртта на йоркширския териер Кнопа в столичния квартал "Кръстова вада". Случаят предизвика силно обществено възмущение и доведе до протести срещу насилието над животни.

Според прокуратурата на 1 ноември около 20:50 часа мъжът е нанесъл силен удар с крак на деветгодишното куче, вследствие на който животното е починало. Действията са заснети от охранителна камера, а записът предизвика множество реакции след разпространението му в социалните мрежи.

След като беше обявен за издирване, на 3 ноември Атанасов се предаде в Столичната дирекция на вътрешните работи, придружен от своя адвокат. Впоследствие прокуратурата му повдигна обвинение и постанови задържането му за срок до 72 часа.

По данни на държавното обвинение са разпитани свидетели, извършени са разпознавания и е изготвена видеотехническа експертиза. Прокуратурата твърди, че деянието е извършено с особена жестокост.

За престъплението, в което е обвинен Атанасов, законът предвижда наказание от две до осем години лишаване от свобода. Предстои съдът да прецени дали са налице законовите основания за налагане на най-тежката мярка за неотклонение - "задържане под стража". На този етап вината на обвиняемия не е установена с влязла в сила присъда.

Както ТАРАЛЕЖ вече съобщи, на 2 ноември над 1000 души излязоха на протест пред дома на обвиняемия в квартал "Кръстова вада". Участниците настояха за справедливост за Кнопа и за по-ефективни действия на институциите срещу жестокостта към животни.

За вечерта на 4 ноември е насрочена нова демонстрация пред Народното събрание. Организаторите и участниците настояват за справедливо наказание при доказване на вина и за последователно прилагане на законодателството за защита на животните.

Случаят отново насочи общественото внимание към други разследвания за насилие над животни, включително делото срещу Габриела Сашова и Красимир Георгиев от Перник. Двамата са обвинени във връзка със заснемане и разпространение срещу заплащане на видеоматериали с жестокост към животни. По предоставената информация процесът продължава пред Софийския градски съд, без да е съобщено за постановена присъда към 4 ноември.

Общественото недоволство поставя отново въпросите за превенцията, подаването на сигнали и ефективността на наказателното преследване при престъпления срещу животни.

Предстои Софийският районен съд да се произнесе по искането за задържане на Йордан Атанасов.Решението ще се отнася до мярката му за неотклонение, а не до окончателното установяване на вина.