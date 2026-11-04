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Димитър Стоянов: България няма вина и за забавянето на "Страйкърите"

Димитър Стоянов: България няма вина и за забавянето на "Страйкърите"
Снимка: МО

Договорът със САЩ бил "типово споразумение" и евентуални компенсации били акт на добра воля, обясни той

Вчера бяха приети първите бойни машини "Страйкър" за Сухопътните войски. Проектът за тях е на повече от 10 години. За него работеха много правителства, но вчера определих този проект като проект на забавената модернизация. Това коментара в студиото на "Денят започва" министърът на отбраната Димитър Стоянов.

За този проект, за придобиване на нови бойни машини на пехотата, работиха много правителства, в интерес на истината. Но в същото време вчера го определих този проект като проекта на забавената модернизация. И причината за това да го споделя е, че през 2017-2018 година имаше два консултативни съвета, а може би и три, които бяха свързани пряко с модернизацията на българската армия. Този проект видя бял свят по време на служебното правителство 2022-2023 година, когато бях служебен министър на отбраната. Дефакто министърът, който беше след мен, подписа договора и резултатът от тези усилия се видя вчера“, заяви военният министър.

Първите пет машини вече са предадени на 61-ва бригада, а още 25 са готови. До края на годината се очаква да пристигнат още три, след което ще продължи доставката на останалите бойни машини. Според министъра изоставането постепенно се наваксва.

Причините за забавянето обаче не са от българска страна, а са свързани с отношенията между САЩ и производствената компания в Канада.

„Причините са много, но не са в българската страна. Ние сме били коректни винаги, но при сключването на договора със САЩ, между САЩ и производственото предприятие в Канада, там се забавиха процесите. Надявам се, че в крайна сметка ще наваксаме във времето и ще получим машините.“

По отношение на договорните условия Стоянов обясни, че става въпрос за типови споразумения, които американската страна използва и при други държави. По думите му в тях не са предвидени конкретни клаузи за неустойки при забавяне.

Словакия по същия начин е с договор, Румъния, които имат договори, са по същия начин. Няма такива клаузи. Това са договори, пак казвам, които са типови и американската страна не отстъпва с въвеждането на такива клаузи. Въпреки всичко, ние търсим определените компенсации, но тези компенсации са на добра воля. Получаваме такива, в интерес на истината.“, каза той.

Компенсациите са под формата на резервни части и предоставени предварително машини от по-старо поколение, които се използват за обучение на българските военнослужещи.

Една от основните цели на Министерството на отбраната е Велико Търново да се превърне в регионален център за обслужване на машините „Страйкър“.

Към момента, знаете, че по договор „ТЕРЕМ-Холдинг“ извършва асемблиране на машините. Ако първите машини бяха в началния си етап като цяло дошли и след това се асемблира допълнително оборудване, въоръжение и така нататък, много по-дълбоко ще бъде асемблирането в следващите етапи, започвайки от януари месец 2027 година. Т.е. усилията нарастват постепенно, за да могат нашите колеги в „ТЕРЕМ“ да придобият необходимите знания и умения как да извършват тази дейност. Справят се чудесно, в интерес на истината, спазват срока, мисля, че вървят добре нещата“, заяви министърът на отбраната.

Машините имат три нива на поддръжка. Първите две ще се извършват в българските военни формирования, а усилията на министерството са третото ниво също да остане в България. Амбицията е центърът да обслужва не само българската армия, но и други държави в региона, които използват същия тип бойни машини.

„Нашата амбиция е не само да бъдем център за България, а и регионален център за обслужване на машините „Страйкър“. Както знаете, съседната нам Република Северна Македония, тя също има „Страйкър“, и нашата амбиция е да се обслужват в България. Украйна има такива машини. Така че предстои да видим дали ще успеем.“

По отношение на цялостната модернизация на въоръжените сили министърът подчерта, че не може да се посочи конкретна година, в която България ще достигне технологичните възможности на съюзниците си. Процесът ще продължи с години, като целта е постепенно да бъде намалена разликата.

Това е един процес, който ще продължи с години. Между технологичните възможности на българската армия и на нашите съюзници има технологична пропаст. И ние се опитваме по един или друг начин да наваксаме тази пропаст, да я позапълним. Грубо казано, с нашите технологични възможности. „Страйкър“ е такъв момент, F-16 е такъв момент, новият кораб, който се строи в България, е също такъв момент. Амбицирани сме с следващите проекти, които се развиват в Министерството на отбраната, да продължим да усъвършенстваме нашите способности и да се доближаваме все по-близо до нашите съюзници.

Стоянов коментира и финансовите възможности на страната за модернизация на армията. По думите му България разполага с допълнителен ресурс по европейския механизъм SAFE, като средствата за модернизация до 2030 година ще бъдат насочени основно оттам. Това обаче не отменя ангажимента на държавата да продължи да увеличава средствата за отбрана чрез националния бюджет.

Министърът посочи, че изискването на НАТО е 20% от разходите за отбрана да бъдат за капиталови разходи, докато при България делът им достига около 34-35%. Стоянов обърна внимание и на състоянието на военната инфраструктура, която определи като един от сериозните проблеми пред Министерството на отбраната. По думите му именно там са необходими значителни средства, наред с тези за модернизация и поддържане на личния състав.

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