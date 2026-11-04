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Седем пожара в жилищни сгради за 24 часа: Един човек е пострадал

Седем пожара в жилищни сгради за 24 часа: Един човек е пострадал
БТА

Огнеборците са потушили общо 28 пожара и са извършили 101 спасителни и помощни операции, съобщават от ГДПБЗН

Седем пожара в жилищни сгради са регистрирани в България през изминалото денонощие. Общо 28 пожара са потушени в страната, като при инцидентите е пострадал един човек. Това показват данните на Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението", цитирани от БТА.

През последните 24 часа пожарните екипи са реагирали на 144 сигнала, като освен потушаването на пожари са извършвали спасителни дейности и техническа помощ.

При 15 от пожарите са нанесени преки материални щети. Седем от тях са възникнали в жилищни сгради, а три - в транспортни средства. От предоставената информация не става ясно при кой от инцидентите е пострадал гражданинът и какво е състоянието му.

Останалите 13 пожара са били без преки материални щети. Шест от тях са възникнали в готварски уреди, а пет - в отпадъци.

Наред с гасенето на пожари служителите на ГДПБЗН са извършили 101 спасителни дейности и помощни операции. Шест от тях са били свързани с катастрофи с транспортни средства, а 91 - с оказване на техническа помощ.

В рамките на техническите операции пожарникарите са оказали 34 пъти съдействие на други структури на Министерството на вътрешните работи и са участвали в 21 случая по отстраняване на опасни предмети.

Отчетени са и три операции за оказване на помощ на пострадали граждани.

Данните показват, че значителна част от дейността на пожарните екипи през денонощието е била свързана не само с гасене на пожари, но и с реагиране при пътни инциденти, отстраняване на опасности и оказване на съдействие при различни извънредни ситуации.

Общо 28 потушени пожара, 101 спасителни и помощни операции и един пострадал са отчетени в денонощната справка на пожарната към 4 ноември 2026 г.

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