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Ламин Ямал изпревари Мбапе в Шампионската лига

Ламин Ямал изпревари Мбапе в Шампионската лига
БТА

Родри излезе контузен и е под въпрос за дербито Атлетико Мадрид - Барселона през уикенда

Барселона скри топката на Астън Вила и победи английския отбор с 3:0 пред погледа на принц Уилям. Ламин Ямал (7') и на два пъти Рафиня (52' и 64') заслужиха аплодисментите на „Камп Ноу". Каталунците нанесоха първа загуба на своя съперник в тазгодишното издание на Шампионската лига.

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Ламин Ямал стана тийнейджърът с най-много голове в Шампионската лига. Испанският национал реализира 14-ото си попадение на 19 години и 113 дни. По този начин той подобри постижението на Килиан Мбапе (13). Статистиката на Ямал дотук през сезона показва 17 гола и 12 асистенции в 18 мача.

Барселона остава непобеден срещу английски отбори като домакин. Испанският шампион увеличи положителния си баланс на 11 победи и 5 равенства. Последното поражение е от сезон 2006/07, когато Ливърпул си тръгна с успех от „Камп Ноу" в мач от осминафиналите на Шампионската лига.

Лошата новина за тима на Ханзи Флик след победата срещу Астън Вила е свързана с Родри. Испанският национал напусна мача още на почивката, а треньорът му Ханзи Флик призна, че не знае каква е точната диагноза. „Ще разберем след прегледите. Надявам се Родри да не пропуска мача ни за първенство с Атлетико Мадрид“, коментира германският специалист. 

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