Оранжев код за обилни валежи в Югоизточна България, предупреждение за опасно време в още 12 области
Очакват се интензивни дъждове в източните и планинските райони, а максималните температури ще бъдат между 8 и 13 градуса
Оранжев код за значителни валежи е в сила днес за област Бургас и части от областите Сливен и Ямбол. Това съобщават от Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ).
Жълт код за валежи е обявен за областите Варна, Велико Търново, Габрово, Добрич, Разград, Русе, Силистра, Търговище и Шумен, както и за части от областите Бургас, Ловеч, Сливен и Ямбол.
За останалата част от страната няма издадени предупреждения за опасни валежи.
Според прогнозата на НИМХ облачното време ще се задържи над цялата страна. В отделни планински райони и в Източна България дъждовете ще продължат през по-голямата част от деня. Преди обяд на места се очакват интензивни валежи със значителни количества.
До края на деня валежите постепенно ще спрат почти навсякъде.
Вятърът ще бъде предимно слаб, а в източните райони – умерен до силен от север-североизток. Към вечерта и там се очаква да отслабне.
Максималните температури ще се движат между 8 и 13 градуса, като в София термометрите ще показват около 8 градуса.