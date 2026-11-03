Червен код за валежи в пет области

Червен код за значителни валежи е обявен в пет области от страната, оранжев за 19 области, а жълт за четири, съобщава Националният институт по метеорология и хидрология (НИМХ) на сайта си.

Червен код е обявен за областите Варна, Добрич, Смолян, Кърджали и Хасково. Втора степен - оранжев код, е обявен за 19 области - Монтана, Враца, Плевен, София-област, Благоевград, Пазарджик, Пловдив, Ловеч, Велико Търново, Русе, Разград, Габрово, Стара Загора, Сливен, Ямбол, Бургас, Търговище, Шумен и Силистра. За областите Видин, Кюстендил, Перник и София-град предупреждението е за жълт код.

Според прогнозата за времето ще има повсеместни валежи от дъжд, в планините – от сняг, които ще се усилват и ще са значителни по количество. Вятърът ще се задържи умерен от изток-североизток, а през втората половина на деня в Източна България ще се усилва. Максималните температури в повечето места ще бъдат между 6° и 11°, в югоизточните райони и по крайбрежието на морето - до 14°-16°, за София - около 8°.