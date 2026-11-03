Очакваме ЦИК да обяви окончателните резултати от балотажа на вота за президент

Предстои ЦИК да обяви окончателните резултатите от втория тур на президентските избори. След обработването на всички протоколи в районните избирателни комисии в понеделник, стана ясно, че изборите печелят Илияна Йотова и Кирил Вълчев с 57,6% подкрепа, или близо 1 милион и 100 хиляди гласа.

Подкрепата за Гюров и Кандев е над 39%, което означава, че са спечелили над 750 хиляди гласа. Така Илияна Йотова официално е седмият президент на България. Заедно с Кирил Вълчев ще бъдат новите стопани на "Дондукoв 2" през следващите 5 години.

Всичко това при рекордно ниска избирателна активност. Към 16.00 часа в неделя тя е била малко над 19%. С окончателните резултати ще бъде обявена и избирателната активност от неделя.