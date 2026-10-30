3 милиона евро са разходите на ЦИК за двата тура на президентските избори

Около 3 милиона евро са разходите на Централната избирателна комисия (ЦИК) за двата тура на изборите, съобщи говорителят на комисията Стоянка Балова пред БНТ.

В тези пари влизат разяснителната кампания, възнагражденията на районни и избирателни комисии, сътрудници и обученията за двата тура, допълни тя.

"За предотвратяване на проблеми за несъответствие в паметта на машините и подписките на избиратели в няколко секции, като тези във Велико Търново, Габровско и Видинско, от ЦИК са изпратили указания до общините и районните избирателни комисии при какви условия може да се даде на избирателя да гласува отново. Причината за неотчитане на гласовете може да бъде издърпване на картата преди звуковия сигнал или прекъсване на захранването", каза Балова.

Тя припомни и основни правила за гласуване.

Броят на проблемните машини от първи тур на президентските избори е 31, две от тях са извън страната. Балова увери, че казусите от изборите на 25 октомври са разрешени, а машините са предадени за ремонт.

В отговор на препоръките на омбудсмана за проблема с достъпността на част от секциите, говорителката на ЦИК изтъкна наличието на подвижни избирателни секции за хора с увреждания, като добави, че отговорността за достъпност до секциите е на общините.