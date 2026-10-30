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Съвременните будители не са само в учебниците: Те преподават, лекуват и откриват

Съвременните будители не са само в учебниците: Те преподават, лекуват и откриват
БТА

Носителите на наградите "Питагор" призоваха за повече подкрепа на науката, образованието и държавните болници

Учените и учителите са съвременните будители на България. Около това послание се обединиха проф. д-р Ивайло Търнев и проф. д-р Радостина Александрова, отличени с Националните награди за принос в науката „Питагор“, в навечерието на Деня на народните будители, съобщава БНТ.

Годишните отличия бяха връчени на 29 октомври в Централния военен клуб в София. Церемонията беше открита от министъра на образованието и науката проф. Георги Вълчев, който подчерта необходимостта научните постижения да получават по-голяма обществена видимост.

„Хората на науката са извън прожекторите, но те наистина променят света, а обществото трябва да положи всички усилия работата на учените да бъде под светлината на прожекторите“, заяви министърът.

Проф. д-р Ивайло Търнев получи голямата награда „Питагор“ за цялостен научен принос. За него това е трето отличие от престижните научни награди, след предишни признания за постижения в медицината и общественото здравеопазване.

Ученият подчерта, че приема наградата не само като оценка за научната си работа, но и за приноса си към обществото. Сред постиженията, които открои, е създаването на програма със здравни медиатори, която впоследствие се превръща в национална.

Според проф. Търнев здравните медиатори също са съвременни будители, защото ежедневно работят на терен и изграждат връзка между здравните и социалните институции и хората от различни общности.

Той посочи и напредъка в лечението на тежки заболявания, които допреди години са били смятани за нелечими. След повече от три десетилетия научна работа в тази област вече съществуват съвременни терапевтични възможности, сред които генни и РНК терапии.

Проф. Търнев отправи и предупреждение за състоянието на държавните болници. По думите му именно в тях са съсредоточени експертни центрове и специалисти с уникален опит, но условията за работа и лечение често остават незадоволителни.

„Тревожи ме това, че държавните болници са в лошо състояние“, заяви той, като подчерта, че пациентите продължават да търсят специалистите в тези лечебни заведения заради доверието в тяхната експертиза.

Проф. д-р Радостина Александрова, отличена с наградата „Питагор“ за комуникация на науката, насочи вниманието към необходимостта научното знание да достига до повече хора.

Според нея постиженията на науката и технологиите присъстват във всекидневието ни, но обществото невинаги осъзнава връзката между тях и труда на учените.

Тя подчерта, че мястото на учените не е само в лабораториите и университетските аудитории, а и сред обществото, където могат да бъдат посланици на познанието.

Проф. Александрова призова за повече инвестиции в науката, образованието и културата, както и за доверие към достоверните източници на информация.

В навечерието на 1 ноември - Деня на народните будители, двамата учени напомниха, че съхраняването и развитието на знанието не е само част от миналото на България, а продължава чрез работата на съвременните преподаватели, изследователи и медицински специалисти.

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