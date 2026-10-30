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Тежка катастрофа в посока Бургас: Един загинал и една пострадала на АМ "Тракия"

Тежка катастрофа в посока Бургас: Един загинал и една пострадала на АМ "Тракия"
БТА

46-годишният водач е починал на място, а пътничка на същата възраст е прегледана в болница

46-годишен мъж загина при тежка катастрофа на автомагистрала "Тракия" в посока Бургас, а жена на същата възраст е пострадала при инцидента. Произшествието е станало на 29 октомври около 16:00 часа, в района на 225-ия километър на магистралата.

По първоначална информация мъжът е управлявал товарен автомобил "Киа", когато на километър 225+100 е изгубил контрол над превозното средство.

Автомобилът е напуснал пътното платно вдясно, навлязъл е в крайпътна канавка, ударил се е в дърво и се е преобърнал по таван.

Вследствие на тежкия удар 46-годишният водач е починал на място.

Пътуващата с него 46-годишна жена е транспортирана до болница в Стара Загора, където е преминала медицински преглед. След прегледа тя е освободена, като няма опасност за живота ѝ.

По случая е образувано досъдебно производство, в рамките на което ще бъдат изяснявани обстоятелствата около катастрофата.

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