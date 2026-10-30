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Пенсии, майчинство и обезщетения: Всички важни дати за ноември

Пенсии, майчинство и обезщетения: Всички важни дати за ноември
pixabay

НОИ обяви графика за плащанията през ноември, като пенсиите ще започнат да се изплащат ден по-рано

Изплащането на пенсиите за ноември ще започне на 6 ноември (петък), вместо на обичайната дата 7 ноември. Промяната се налага, тъй като 7 ноември се пада в неработен ден, съобщиха от Националния осигурителен институт (НОИ).

Пенсионерите, които получават парите си чрез пощенските станции, ще могат да ги вземат от 6 до 20 ноември. Изплащането ще се извършва по предварително изготвен график, който ще бъде обявен във всяка пощенска станция.

Преводите на ноемврийските пенсии по банковите сметки също ще бъдат извършени на 6 ноември, уточняват от НОИ.

По-ранното начало на плащанията е свързано с промените в Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж, които влязоха в сила в края на юли. Според новите правила, когато 7-о или 20-о число на месеца се пада в неработен ден, изплащането на пенсиите и добавките към тях започва или приключва в предходния работен ден.

От осигурителния институт обявиха и датите за останалите социалноосигурителни плащания през ноември.

На 3 ноември ще бъдат изплатени обезщетенията за бременност и раждане, за отглеждане на дете до двегодишна възраст и за осиновяване на дете до петгодишна възраст. Сумите се отнасят за предходния месец октомври и ще бъдат преведени на всички правоимащи.

Обезщетенията за безработица ще бъдат изплатени на 16 ноември, съгласно обявения график на НОИ.

Така трите основни дати за плащанията през ноември са 3 ноември за обезщетенията, свързани с майчинство и осиновяване, 6 ноември за пенсиите и 16 ноември за обезщетенията за безработица.

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