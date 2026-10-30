Заради тежка катастрофа е затворен пътят Варвара - Велинград.

По първоначална информация ремарке за превоз на трупи, което било празно, се откачило от влекач и ударило движещ се в насрещното товарен автомобил.

Шофьорът на блъснатата кола е в тежко състояние, транспортиран е в болницата във Велинград, предава НОВА.

На мястото незабавно са изпратени екипи на полицията, пожарната и Спешна помощ.

Униформени отбиват движението при село Варвара и при Гара Костандово през разклона за Ракитово.

Престои да бъде извършен оглед на местопроизшествието от дежурна група на РУ-Велинград.