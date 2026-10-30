Илин Димитров: България остава сигурна и спокойна туристическа дестинация

България остава сигурна и спокойна дестинация и това трябва да бъде нашето послание, заяви днес във Варна министърът на туризма Илин Димитров на откриването на 19-ия Черноморски туристически форум.

Организатор на събитието е Варненската туристическа камара, а сред участниците са областният управител Марио Смърков, зам.-кметът Снежана Апостолова, съветникът на министъра доц. Красимир Александров, представители на бизнеса, академичната общност, различни институции. Настоящото издание на форума е под надслов „Интелигентните туристически дестинации – иновации и устойчиво развитие“ с акцент върху използването на данни в туризма и приложението на изкуствения интелект и дигиталните технологии за подобряване на преживяванията.

Засега събитията в Черно море не се отразяват на ранните записвания за лято 2027, които все още са в много нисък стадий, посочи Димитров, цитиран от БТА.

Той изтъкна, че всички участници в сектора трябва да продължат да представят страната ни като дестинация на четири сезона, която е сигурна и спокойна, че у нас няма протести както във Франция, в Италия, в Испания.

Нека не търсим проблем там, където няма такъв, подчерта Димитров.

Министърът посочи, че записванията на зимния сезон вървят добре и хотелиерите са спокойни. Той допълни, че ще участва в световната борса World Travel Market в Лондон, където му предстоят срещи с най-големите туроператори и авиопревозвачи.

Продължаваме политиката по привличане на все по-голям интерес към България и преговаряме без посредници с най-големите компании, изтъкна Димитров.

Неговите очаквания са в Лондон да бъдат финализирани и разговорите за провеждане на маратон на TUI във Варна. По думите на министъра брандираните маратони са много добро начинание, а плановете са състезанието в крайморския град да бъде в средата на май 2027 г.

По традиция през този месец се провежда маратон във Варна и ако Общината прегърне идеята, той ще бъде брандиран, посочи Димитров.

Неговите очаквания са, че ако това се случи, броят на участниците в лекоатлетическото състезание ще се увеличи рязко и може да надхвърли 10 000 души, тъй като TUI ще се ангажира и с продажбата на билети за събитието. Ако състезателите са толкова много, гостите ще бъдат в пъти повече, тъй като никой няма да пристигне сам, допълни министърът.

Димитров каза още, че Обсерваторията за събиране и обработка на данни за туризма, която ще се намира във Варна, се очаква да заработи след Нова година. Предстои той да я представи на 25 ноември в Абу Даби, на среща на Световната организация по туризъм. Ако идеята получи подкрепа, България може да се окаже дом на световна обсерватория за измерване на качеството в туризма, което пък е продукт, който може и да изнасяме, изтъкна министърът.