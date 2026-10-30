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Абровски: Подпомагането в бъдещата Обща селскостопанска политика ще бъде различно

Абровски: Подпомагането в бъдещата Обща селскостопанска политика ще бъде различно
БТА

Оттук нататък, за да има плащане, ще трябва да има усилие, каза Абровски

Министърът на земеделието и храните Пламен Абровски отправи предупреждение към земеделците, че подпомагането в бъдещата Обща селскостопанска политика (ОСП) ще се извършва по съвсем различен начин. 

Той допълни, че в понеделник на заседанието на Съвета на министрите по земеделие и рибарство в Люксембург са постигнали частичен общ подход по новата ОСП.

"Оттук нататък, за да има плащане, ще трябва да има усилие, допълни той и прикани родните производители да бъдат изключително активни и да отчитат всяка една фактура, всеки един приход, разход и загуба, както и да не подценяват така наречените статистически анкетни карти", каза той.

По отношение на шарката по дребните преживни животни Пламен Абровски призова българските животновъди да не транспортират агнета, овце, кози без документи от други държави членки, предава БТА.

За ваксинационния план аграрният министър посочи, че той ще бъде одобрен днес или другата седмица.

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