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Шишков представи приоритетите на регионалното министерство в бюджета за 2027 г.

Шишков представи приоритетите на регионалното министерство в бюджета за 2027 г.
БТА

Той постави акцент върху проектите за магистрали

Министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков днес представи приоритетите на регионалното министерство в бюджета за 2027 г.

Той постави акцент върху проектите за магистрали.

На брифинг Шишков съобщи, че в рамките на тази година трябва да започне проектирането на около 1300 километра магистрали и скоростни трасета, за да се постигне нормална свързаност. 

Министерството планира и проектирането и строителството на 40 обекта във ВиК сектора.

Шишков показа карта с трасета на магистралите, които не са проектирани и ще бъдат основен фокус на МРРБ, сред които АМ „Русе – Маказа“, АМ „Черно море“, АМ „Рила“, АМ „Струма“.

Той обърна внимание на участъка на АМ "Струма" до КПП „Кулата“.

„Всички виждаме, когато пътуваме за Гърция, че някак магистралата свършва странно в нищото. Така я бяха планирали, така я построиха в този участък. Преди влизане или излизане от КПП-то там има едни обекти, които са незаконно строителство“, отбеляза регионалният министър.

Той постави въпроса кое е по-важно - четири павилиона или магистрала през КПП „Кулата“.

По думите му няма проекти, защото се пазят частни интереси. Шишков отбеляза, че за това трасе ще се търси и европейско финансиране, тъй като въпросният участък е част от АМ „Струма“.

Министърът спомена и плановете за проектиране на скоростния път Враца – Монтана.

Общата дължина от Монтана към Враца е 44 км. Ще се търси възможност участъкът да бъде включен за европейско финансиране през следващия програмен период, каза Шишков.

Това са проектите за основните магистрали и трасета, които трябва да направим. Успоредно с това трябва да изградим четирилентов скоростен път от АМ „Тракия“ до Лесово, да направим връзка от АМ „Марица“ към Лесово и да разширим КПП-тата“, уточни Шишков.

Той заяви, че има и други важни задачи както за Северна, така и за Южна България. По думите му става въпрос за скоростни трасета, включително пътя от Русе към Шумен, който е изключително важен. Ще се търси възможност да започне проектирането на пътя от Пловдив към Смолян.

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