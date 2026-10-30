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120 млекопреработватели предлагат надценка до 10% за производителите

120 млекопреработватели предлагат надценка до 10% за производителите

Дали инициативата ще доведе до по-ниски крайни цени за потребителите, ще зависи и от условията, които производителите успеят да договорят с търговците

120 български млекопреработвателни предприятия предлагат да обединят продукцията си под общ стандарт и да я предлагат в големите търговски вериги при ограничена до 10% производителска надценка. Инициативата цели да създаде нов модел на сътрудничество между производителите и магазините, който да осигури по-добър достъп на българските млечни продукти до пазара. Това съобщи председателят на Националната асоциация на млекопреработвателите Владислав Михайлов в ефира на NOVA.

Предложението обхваща пет основни групи млечни продукти – кисело мляко, прясно мляко, сирене, кашкавал и масло.

Преговори с пет от най-големите търговски вериги

По думите на Михайлов идеята надгражда законодателните инициативи, по които в момента работи правителството, като предлага доброволно обединение на производителите на кооперативен принцип.

„Нашето предложение надгражда това, което в момента правителството се опитва да направи като законодателни инициативи, а именно – на кооперативен принцип 120 предприятия да се кооперираме и под един стандарт да реализираме обединено нашата продукция в големи търговски вериги“, обясни той.

Разговорите с търговските вериги продължават вече около три месеца.

Първоначално инициативата е била обсъждана с една от големите вериги, но впоследствие интерес са проявили и други участници на пазара.

„В момента вървят разговори с четири от най-големите търговски вериги. Започваме работа и с пета“, съобщи Михайлов.

Той подчерта, че досегашните преговори протичат в конструктивен дух и че от страна на търговците има желание за партньорство.

Производителите предлагат надценка до 10%

В основата на инициативата стои меморандум за сътрудничество, чрез който млекопреработвателните предприятия доброволно се ангажират да ограничат собствената си надценка.

Според предложението продажната цена към търговските вериги трябва да се формира на базата на заводската себестойност, транспортните разходи и надценка, която не надвишава 10%.

„Ние, като производители, да поемем ангажимента едностранно, абсолютно доброволно, да реализираме нашата продукция на база заводска себестойност плюс транспортните разходи и надценка не повече от 10%“, заяви председателят на асоциацията.

Като пример Михайлов посочи продукт със себестойност от 1 евро, който производителят би продавал на търговската верига за 1,10 евро.

В замяна производителите предлагат магазините да прилагат надценка между 25 и 35%.

Търговските вериги все още не са приели предложението

Въпреки напредъка в разговорите, предложението за надценките на търговските вериги засега не е получило окончателно одобрение.

Михайлов уточни, че няма категоричен отказ, но темата е временно оставена настрана заради възникнали юридически въпроси.

„Нямам категоричен отказ. Мога да кажа, че е на трупчета“, коментира той.

По думите му в хода на преговорите са възникнали опасения, че подобно споразумение би могло да ограничи свободата на договаряне и ценообразуването.

Председателят на асоциацията обаче подчерта, че при подготовката на меморандума е използвана сериозна юридическа експертиза.

„Няма реален проблем, тъй като ние не говорим нито за таван на цените, нито за таван на надценката“, заяви Михайлов.

Той настоя, че предложението представлява доброволно поет ангажимент от страна на производителите, а не опит за административно регулиране на цените.

Новият модел може да заработи до няколко месеца

От Националната асоциация на млекопреработвателите се надяват инициативата да бъде реализирана в рамките на следващите няколко месеца.

Михайлов изрази увереност, че обединението на производителите и сътрудничеството с големите търговски вериги могат да създадат по-устойчив модел за реализация на българската млечна продукция.

„Беше хубаво този меморандум да го има, защото това е ангажимент, който ние категорично поехме доброволно и ще го спазим“, заяви той.

Засега обаче няма окончателно споразумение с търговските вериги, нито конкретна дата, от която продуктите ще започнат да се предлагат по новия модел.

Дали инициативата ще доведе до по-ниски крайни цени за потребителите, ще зависи и от условията, които производителите успеят да договорят с търговците.

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