Съкратено съдебно следствие по делото за жестокото убийство в Първомай

Делото срещу Ивелин Цветанов, обвинен в предумишленото убийство с особена жестокост на 44-годишна жена в Първомай, ще се разглежда при съкратено съдебно следствие. Решението е на Окръжния съд в Пловдив, след като защитата на подсъдимия поиска прилагането на тази процедура, а прокуратурата и частните обвинители не възразиха.

Престъплението е извършено на 18 август 2025 г. в дома на жертвата, докато съпругът ѝ, който е полицейски служител, е бил на нощно дежурство.

Девет свидетели няма да бъдат разпитвани в съда

При съкратеното съдебно следствие няма да бъдат разпитани деветима от общо 21 свидетели по делото. Сред тях са съпругът и дъщерята на убитата жена.

Вместо това показанията им, дадени в хода на досъдебното производство, ще бъдат прочетени от съответните протоколи.

Трима от общо десет вещи лица също няма да представят експертизите си пред съда. Две съдебномедицински експертизи ще бъдат приобщени към доказателствата, без да се налага изслушването на изготвилите ги специалисти.

Ивелин Цветанов заяви пред магистратите, че на този етап ще се възползва от правото си да не дава обяснения по обвинението.

Близките на жертвата искат обезщетения за 500 000 евро

На предходното съдебно заседание шестима близки на убитата жена бяха конституирани като частни обвинители.

Четирима от тях са предявили граждански искове за обезщетения на обща стойност 500 000 евро.

Как се стига до убийството?

Според обвинението Ивелин Цветанов е имал краткотрайна връзка с дъщерята на жертвата.

На 18 август 2025 г., около 4:20 часа сутринта, той прескочил оградата и проникнал в двора на семейната къща в Първомай.

По това време в жилището се намирали 44-годишната жена и 18-годишният ѝ син, които спели.

Жената се събудила от кучешки лай и отворила входната врата. Според прокуратурата пред нея стоял Цветанов, който влязъл в къщата и я намушкал с нож, след което избягал.

Пострадалата починала на място вследствие на тежка кръвозагуба. Смъртта ѝ била установена от пристигналия медицински екип.

Подсъдимият бил задържан още същия ден в общежитие в столичния квартал „Студентски град“.

Мъжът е родом от Варна и е студент в София. Преди случая не е имал регистрирани криминални прояви.

Делото продължава през декември

Следващите съдебни заседания са насрочени за 14 и 15 декември.

Ивелин Цветанов е обвинен в предумишлено убийство, извършено с особена жестокост. Вината му предстои да бъде установена от съда.