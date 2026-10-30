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Световната №1 ядоса феновете на тениса в Токио

Световната №1 ядоса феновете на тениса в Токио
БТА

Елена Рибакина постигна целта си с достигане до четвъртфиналите и веднага се отказа

Световната №1 Елена Рибакина се оттегли от WTA 500 турнира в Токио само няколко часа, след като постигна основната си цел, заради която бе в японската столица. Вчера Рибакина се класира за четвъртфиналите и знаеше, че това е всичко, което трябва да постигне, за да си гарантира първото място в ранглистата в края на годината.

Световната №1 се контузи след победата на US Open

Нито една тенисистка няма да може да измести Рибакина от челната позиция до края на Australian Open, като това е първият случай в нейната кариера, в който тя си гарантира завършване на годината като №1. Часове след постигнатата цел Рибакина обяви, че има възпаление на врата, заради което ще се оттегли от турнира в Токио.

Разбира се, феновете в социалните мрежи се усъмниха в това възпаление и заподозряха, че Рибакина е отишла в Токио само и единствено, за да се добере до четвъртфиналите и да си гарантира първото място в ранглистата. Тя се отказа от възможността за евентуални три допълнителни мача и първа титла в Токио, а ще прекоси окена в посока Калифорния, където ще се подготвя за започващия след 10 дни финален Мастърс в женския тенис.

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